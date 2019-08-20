Bir dev şirket daha iflas etti

Turizm sektörünün öncü şirketlerinden biri olan ve Avrupa'dan milyonlarca turist getiren Vural Öger’in sahibi olduğu Öger Otel AŞ için iflas kararı verildi.







Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre Öger Otel AŞ için ilk alacaklılar toplantısı ise 10 Eylül’de yapılacak.





Haberde yer alan bilgilere göre Türkiye’de turizmin gelişmesinde belirgin bir rolü bulanan Vural Öger şimdilerde zorlu bir süreçle karşı karşıya. Almanya’daki iki şirketi için iflas isteyen Vural Öger’in Öger Otel İşletmeleri Tur. AŞ.’si için İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararı verdi.





Bu kararla birlikte, 90 milyon lira sermayeli şirket için tasfiye süreci başladı. İstanbul İflas Müdürlüğü, ilk alacaklılar toplantısı için 10 Eylül’e gün belirledi.





İflasına karar verilen şirketin 100 milyon doları (yaklaşık 560 milyon lira) aşkın borcu bulunuyor.





Almanya'ya öğrenci olarak 1960'lı yıllarda gelen Vural Öger, iş dünyasına kurduğu bir seyahat şirketi ile başlamıştı. Önce Almanya'da yaşayan Türk işçiler için Türkiye ve Almanya arasında ucuz uçak seferleri düzenleyen Öger Turizm, daha sonra faaliyet alanını genişletti. Şirket daha sonra otellerle anlaşma yaparak Türkiye'ye turlar düzenlemeye başladı.





Almanya'nın tanınmış işadamları arasına giren Vural Öger, 2004 - 2009 yılları arasında da Avrupa Parlamentosu'nda Sosyal Demokrat Parti üyesi olarak görev yaptı. Öger, 2010 yılında şirketini rakibi Thomas Cook'a sattı.