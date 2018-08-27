Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir dev daha pes etti... Bankalardan yapılandırma istedi! /27 Ağustos 2018 13:02

Bir dev daha pes etti... Bankalardan yapılandırma istedi!

Enerji sektöründe Ünal Aysal’ın sahibi olduğu Unit ve Bereket Enerji’den sonra bir dev daha havlu attı ve bankalarla borç ödeme anlaşması yapmaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Reuters’ın Çek medyasında dayandırarak verdiği habere göre Türkiye’nin en büyük özel elektrik üreticilerinden olan Akenerji bankalara olan kredi borçları için yenden yapılandırma anlaşması talep ediyor.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ak Enerji’nin iki ana ortağından birini Çek Enerji şirketi CEZ’e ait. Diğer ortak ise Ak-Kök Grubu.

Çek Lidove Noviny gazetesinde yer alan habere göre, CEZ CEO’su Daniel Benes, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a mektup yazarak şirketin borçlarını yeniden yapılandırmayı değerlendirmek zorunda kalabileceğini ifade etti. 

Haberde Benes’in TL'deki değer kaybı, bölgedeki istikrarsızlık ve Türkiye'de bozulan faaliyet ortamı nedeniyle böyle bir adım atılmasının gerekebileceğini söylediği belirtildi. Akenerji’nin ne kadarlık bir borç için yapılandırma istediği açıklanmadı.

Öte yandan bankalara 51 milyar milyar dolar kredi borcu bulunan enerji sektöründe işler bir süredir olağandışı olumsuz şartlar altında sürdürülüyor. Sektörde emreamade kapasite miktarı Türkiye’deki elektrik kullanımının iki katı büyüklüğünde.

Bu nedenle birçok elektrik üretim santrali düşük kapasiteyle çalışıyor. Yüksek kapasite, aynı zamanda üretici ile tüketici arasında nihai aracı olan devletin fiyatlar üzerinde baskı yapmasını kolaylaştırıyor. Özellikle seçim dönemlerinde oylara olumsuz yansımaması için elektrik fiyatları düşük tutuluyor.

TÜSİAD’ın raporuna göre elektrik fiyatları dolar bazında son 7 yılda yarıya inerken sektörde döviz cinsi kredilerin maliyet artışının da etkisiyle büyük bir sermaye erozyonu yaşanıyor.

Enerji üreticileri için bu olumsuz trende son katkı ise BOTAŞ’ın bu ay içinde elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza yüzde 50 zam yapıp fiyatları otomatik olarak dolara bağlamasından kaynaklandı. Dolardaki artışla aylık zam oranı yüzde 90’a yükseldi.

Bu nedenle 10’a yakın doğalgaz çevrim santralinin zarar gerekçesiyle üretimi durdurduğu medyaya yansıdı. Borçlarına yapılandırma isteyen Akenerji de Türkiye’nin en büyük doğalgaz çevrim üreticileri arasında yer alıyor

ahval
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir dev daha pes etti... Bankalardan yapılandırma istedi! Sonraki Haber >>

Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da!

Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da!

Oyun festivalinde silah sesleri

Oyun festivalinde silah sesleri

F1'de korkutan kaza

F1'de korkutan kaza

Kamyonet Restorana Girdi: 6 Yaralı 3 ay önce

Kamyonet Restorana Girdi: 6 Yaralı 3 ay önce

İşte herkesi bekleyen tehlike....

İşte herkesi bekleyen tehlike....

Postaneyi süperman taktiği ile soydular

Postaneyi süperman taktiği ile soydular

Dolar tatil sonrası 7 lira olacak

Dolar tatil sonrası 7 lira olacak

Dink'in oğlunun gözaltına alınmasını böyle engellediler

Dink'in oğlunun gözaltına alınmasını böyle engellediler

Suriye'de kalıp niye savaşmadın'a cevap: Siz çağırdınız, namaz kılacaktınız...

Suriye'de kalıp niye savaşmadın'a cevap: Siz çağırdınız, namaz kılacaktınız...

Sunucu konuğunun üstüne kustu

Sunucu konuğunun üstüne kustu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:27:55