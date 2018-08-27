Bir dev daha pes etti... Bankalardan yapılandırma istedi!

Reuters’ın Çek medyasında dayandırarak verdiği habere göre Türkiye’nin en büyük özel elektrik üreticilerinden olan Akenerji bankalara olan kredi borçları için yenden yapılandırma anlaşması talep ediyor.







Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ak Enerji’nin iki ana ortağından birini Çek Enerji şirketi CEZ’e ait. Diğer ortak ise Ak-Kök Grubu.





Çek Lidove Noviny gazetesinde yer alan habere göre, CEZ CEO’su Daniel Benes, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a mektup yazarak şirketin borçlarını yeniden yapılandırmayı değerlendirmek zorunda kalabileceğini ifade etti.





Haberde Benes’in TL'deki değer kaybı, bölgedeki istikrarsızlık ve Türkiye'de bozulan faaliyet ortamı nedeniyle böyle bir adım atılmasının gerekebileceğini söylediği belirtildi. Akenerji’nin ne kadarlık bir borç için yapılandırma istediği açıklanmadı.





Öte yandan bankalara 51 milyar milyar dolar kredi borcu bulunan enerji sektöründe işler bir süredir olağandışı olumsuz şartlar altında sürdürülüyor. Sektörde emreamade kapasite miktarı Türkiye’deki elektrik kullanımının iki katı büyüklüğünde.





Bu nedenle birçok elektrik üretim santrali düşük kapasiteyle çalışıyor. Yüksek kapasite, aynı zamanda üretici ile tüketici arasında nihai aracı olan devletin fiyatlar üzerinde baskı yapmasını kolaylaştırıyor. Özellikle seçim dönemlerinde oylara olumsuz yansımaması için elektrik fiyatları düşük tutuluyor.





TÜSİAD’ın raporuna göre elektrik fiyatları dolar bazında son 7 yılda yarıya inerken sektörde döviz cinsi kredilerin maliyet artışının da etkisiyle büyük bir sermaye erozyonu yaşanıyor.





Enerji üreticileri için bu olumsuz trende son katkı ise BOTAŞ’ın bu ay içinde elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza yüzde 50 zam yapıp fiyatları otomatik olarak dolara bağlamasından kaynaklandı. Dolardaki artışla aylık zam oranı yüzde 90’a yükseldi.





Bu nedenle 10’a yakın doğalgaz çevrim santralinin zarar gerekçesiyle üretimi durdurduğu medyaya yansıdı. Borçlarına yapılandırma isteyen Akenerji de Türkiye’nin en büyük doğalgaz çevrim üreticileri arasında yer alıyor





ahval