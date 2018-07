Akademisyen Dr. İsmail Mesut Sezgin You Tube kanlı VideonTR'den yayınladığı analizde ilginç bir diktatörlük tarifi yapıyor...













15 Temmuz’da yaşananları başka bir bakış açısıyla değerlendiren Sezgin ünlü film Star Wars serisinin senaryosundan yola çıkıyor.. ..







Star Wars’ın senaristi ve yapımcısı George Lucas’ın, filmi yaparken sorduğu sorulardan biri şu: “Bir demokrasi, alkışlar eşliğinde nasıl diktatörlüğe dönüştürülür? Darbe yapmaksızın, alkışlar eşliğinde nasıl yapılabilir?…” sorusunu hatırlatan Sezgin sözlerine söyle devam ediyor...









George Lucas’ın aklında Sezar, Napolyon ve Hitler gibi demokrasi ve cumhuriyet sistemleri içinde gelmiş ve bu sistemi yine “Halkın Desteği’’ ile diktatörlüğe çevirmiş kişiler var…





“Star Wars film serisinde George Lucas bunu nasıl anlatıyor?” Sorusuna geçmeden önce hatırlatmakta fayda var… “Güç ve iktidar bireyleri nasıl yozlaştırır?” sorusu edebiyatta, mitolojide, tiyatroda sıkça işlenen bir soru





Hatta Kur’an’ı Kerim’de de bahsi edilen Davud (a.s.) kıssasında hep aklımızda kalan Davud ile Golyat’ın mücadelesidir ama aslinda Davud (a.s.)’ın da içinde bulunduğu orduya kumandanlık eden Talut da, aslında Allah tarafından işaret edilmiş bir liderdir…





TALUT, daha sonraları kazandığı başarılar ile kibirlenen, yolsuzluk ve hırsızlığa bulaşan birisidir. Küpünü doldurmaya başlamış ve zorba bir hükümdar haline gelmiştir…

Hatta Davud(a.s.)’ı sırf kıskandığı için öldürmeye çalışır. Buna yeltenince Davud (a.s.) İsrail dışına kaçmak zorunda kalmıştır.

TALUT onun arkasından dört kez sefer düzenleyip “Allah neden onu seçti de beni seçmedi!” diye Davud(a.s.)’ı öldürmek için oldukça çaba gösterir ama muvaffak olamaz…





Veya Gülen’in sıkça referans verdiği Goethe’nin Faust eserinde de, Shakespeare’in Macbeth’inde de bu tema işlenir: Güç ve iktidar hırsı, insanları nasıl dönüştürür?





George Lucas'ın ilk sorusuna dönersek:





sıradan bir siyasetçi, demokratik yolları kullanarak geldiği iktidarda kalabilmek için o iktidarı halkın da desteği ile nasıl bir diktatörlük haline getirebilir?





9 Filmden olusan bu seride genelde pek çok konu var ama temelde Star Wars’ın üçüncü bölümünden örnekler vereceğim, The Revenge of the Sith.. yani “Sithlerin İntikamı” bölümü.





Palpatine, küçük bir gezegen olan Naboo’nun Galaktik senatodaki temsilcilerinden birisidir… Naboo gezegenin yaşadığı mağduriyetler, ticari blokaj gibi sebeplerle on plana cikmistir…





Hem Jedi şövalyeleri hem de diğer politikacılar ile yaptığı başarılı koalisyonlar sonucu senatoda hızla yükselip senatonun başına geçiyor…ŞANSÖLYE oluyor...