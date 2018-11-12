Samanyolu Haber /Gündem / Bir değişiklik sinyali de Merkel'in ortağından Seehofer CSU liderliğini bırakmak istiyor /12 Kasım 2018 13:09

Bir değişiklik sinyali de Merkel'in ortağından Seehofer CSU liderliğini bırakmak istiyor

Almanya'da İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in partisi CSU'nun liderliğini bırakmaya hazırlandığı açıklandı. Başbakan Angela Merkel de geçtiğimiz ay partisinde liderlik için aday olmayacağını açıklamıştı.

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Alman haber ajanı dpa'nın parti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Seehofer, Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) liderliğinden istifa edecek. Seehofer'in istifasına ilişkin açıklamasını hafta içinde yapması bekleniyor.

Merkel liderliğindeki CDU'nun Bavyera'daki kardeş partisi CSU'nun başına geçecek yeni ismin ise partinin Ocak ayında yapılacak kongresinde belirlenebileceği belirtiliyor. Parti liderliği için Bavyera eyaletinin başbakanı Markus Söder'in ismi öne çıkıyor.

Bakanlık görevini de bırakabilir

Parti kaynakları, Seehofer'in ayrıca yasama dönemi sona ermeden İçişleri Bakanlığı görevinden ayrılma niyetinde olduğunu da belirtiyor. Ancak Seehofer'in bakanlık koltuğundan ne zaman ayrılacağına ilişkin net bir takvim yok. Şu anki yasama dönemi 2021 yılında sona erecek. 

69 yaşındaki Seehofer'in liderliğini yaptığı CSU, kalesi olarak görülen Bavyera'da geçtiğimiz ay yapılan seçimlerinde yüzde 10'un üzerinde oy kaybederek eyalet meclisindeki mutlak çoğunluğunu yitirmişti. Parti ayrıca 2017'deki seçimlerde kan kaybı yaşamış ve oylarının bir kısmını sağ popülist AfD'ye kaptırmıştı.

Merkel'le karşı karşıya gelmişti

Seehofer'in istifa kararı aldığı yönünde haber, Alman siyasetinde çalkantılı bir döneme denk geldi. Geçtiğimiz ay Hessen'deki seçimlerin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel de CDU liderliğini bırakacağını açıklamış ve bunun başbakanlık koltuğunda son dönemi olduğunu duyurmuştu.

Merkel'in koalisyon ortağı Seehofer, özellikle sığınmacı krizi karşısında sert iltica politikaları izlenmesi için bastırarak, bir önceki koalisyon hükümetini dağılmanın eşiğine getirmişti. İltica politikasında yaşanan kriz, koalisyon ortaklarına olan desteğin azalmasına neden olmuştu.

Almanya'da Merkel liderliğindeki hükümet, 2017'deki seçimlerin ardından kardeş partiler CDU ve CSU'nun Sosyal Demokratlarla (SPD) yaptığı koalisyon ile kurulmuştu.
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