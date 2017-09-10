Samanyolu Haber /Gündem / Bir çok davayı kaybeden TOKİ 148 milyon TL tazminat ödedi /10 Eylül 2017 13:15

Bir çok davayı kaybeden TOKİ 148 milyon TL tazminat ödedi

2009 yılından bu yana 21 289 bin dava kaybeden TOKİ 148 milyon TL tazminat ödedi.

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TOKİ’nin ödediği tazminatlar TBMM’de gündem oldu. TOKİ'deki sorunları soru önergeleri ile TBMM gündemine taşıyan CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, kurumun ciddi bir denetime ihtiyaç duyduğunu söyledi.
GÜRER, TOKİ'DEKİ İDDİALARI GÜNDEME TAŞIDI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle yönelttiği yazılı soru önergesinde TOKİ tarafından yapılan ihale ve işlemlerdeki iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Konutların kalitelerinin düşük olduğu geç teslimler nedeniyle 2014 yılının Aralık ayına kadar açılan 24 bin 175 davadan 21 bin 289'unu kaybettiği ve bu davalarda vatandaşa 130,1 milyon TL tazminat ödendiği iddialarına açıklık getirilmesini isteyen Gürer, soru önergesinde, “Bu kadar tazminat ödemeye mahkûm edilen TOKİ’de açılmış soruşturma veya iç denetim var mıdır? Yok, ise buna sebebiyet verenler ve sorumlular hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? TOKİ gibi istisnai yetkilere sahip bir kurumda inşaat kalitesi düşüklüğü ve geç teslim edilmelerin sebepleri nelerdir?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.
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