Samanyolu Haber /Gündem / Bir cinayet ve holding patronunu koruyan 'gizli el' /31 Ocak 2019 15:39

Bir cinayet ve holding patronunu koruyan 'gizli el'

Ankara’da öldürülen Ömer Faruk Ilıcan cinayetine ilişkin hazırlanan iddianamede, AKP’ye açıktan verdiği destekle bilinen Kadooğlu Holding’in Onursal Başkanı Cemal Kadooğlu’nun adının şüpheli listesinde yer almaması soru işaretlerine neden oldu.

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Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, soruşturma sürecinde gözaltına alınıp serbest bırakılan ve adı polis fezlekesinde şüpheli olarak yer alan Cemal Kadooğlu’nu bir elin koruduğu iddia ediliyor.

İddianamede Cemal Kadooğlu’na yönelik doğrudan suçlayıcı tanık ve şüpheli ifadeleri yer almasına karşın iş adamına dokunulmaması bu şüpheyi kuvvetlendiriyor.

Firari iş adamı Tarkan Kadooğlu’nun koruması, emekli polis Nurullah Bozatlı, “Ömer Faruk Ilıcan’ın, Cemal’in yönlendirmesi ile öldürüldüğünü düşündüm” derken, sanık Tarkan Boyraz da “Kadooğlu ailesi, bir aşiret gibidir. Aralarında hiyerarşik bir yapı vardır. Cemal Kadooğlu’ndan habersiz hiç kimse bir şey yapamaz” diyor.


 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından hazırlanan fezlekede, baba Cemal Kadooğlu ve Veli Kadooğlu da şüpheli listesinde yer alıyor. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ender Coşkun tarafından hazırlanan iddianamede, bu iki isim şüpheli yapılmamış.

İddianamede yer alan üç ifadede, doğrudan Cemal Kadooğlu suçlanıyor. Emekli polis olan ve Tarkan Kadooğlu’nun korumalığını yapan ve cinayet günü Ankara’da bulunan Nurullah Bozatlı, şunları söylüyor:

“Tarkan Kadooğlu, babası Cemal Kadooğlu’nun bilgisinin dışında bir şey yapması mümkün olmadığından Cemal Kadooğolu’nun da olaylardan haberi olduğunu değerlendirmekteyim. Ömer Faruk Ilıcan’ı Tarkan babası Cemal Kadooğlu’nun yönlendirmesi ile öldürüldüğünü düşündüm” dedi. Cemal Kadooğlu aleyhinde bir ifade de Kadoil Petrol çalışanı, şüpheli Tarkan Boyraz’dan geldi. Boyraz, “Kadooğlu ailesi bir aşiret gibidir. Aralarında hiyerarşik bir yapı vardır. Kadooğlu, Bülbel ve Ercan ailesinin başı Cemal Kadooğlu’dur. Cemal Kadooğlu’dan sonra Tarkan Kadooğlu gelir, Cemal Kadooğlu’ndan habersiz hiçbir şey yapamaz. Böyle bir hiyerarşik yapı vardır. Gaziantep’e gittikten sonra ‘biz kimseye paramızı yedirtmeyiz’ gibi sözler bu aile mensupları tarafından söyleniyordu. Bu sözlerden Ilıcan’ı Kadooğlu ailesinin öldürdüğünü düşündüm."

TARKAN KADOOĞLU

Ilıcan’ın eşi Neslihan Ilıcan da eşinin Gaziantep’te alacak-verecek meselesi yüzünden Cemal Kadooğlu tarafından tehdit edildiğini anlatmıştı. Ankara Başsavcılığı kaynakları, Cemal Kadooğlu’nun arasında bulunduğu bazı şüphelilerin cep telefonu incelemelerinin uzun süreceği gerekçesiyle dosyasının ayrıldığını bildirdi. Kalegaz şirketinin sahibi işadamı Ömer Faruk Ilıcan’ın geçen yıl öldürülmesine ilişkin iddianamede Tarkan Kadooğlu için azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet istenmişti.

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