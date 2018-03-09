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Bir Cadı Avı haberi de Ankara'dan... Öğretmenlere gözaltı
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09 Mart 2018 10:56
Bir Cadı Avı haberi de Ankara'dan... Öğretmenlere gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kapatılan okullarda görev yapan 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı aldı.
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 'KHK ile kapatılan okullarda görev yapan 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiği' belirtildi.
Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara ve 19 ilde devam ettiği bildirildi.
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