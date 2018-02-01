Bir buçuk yıldır yargılanıyorum, 11 hakim değişti ama kararlar aynı

Duruşmada savunmasına başlayan Mehmet Baransu reddi hâkim talebinde bulundu. Baransu mahkeme heyetine yönelik, “Siz ŞahinAlpay’ın davasına bakan heyetsiniz, ancak AYM’nin hak ihlali kararını uygulamadınız. AYM kararını uygulamayan bir heyetin tarafsız ve bağımsız olacağına nasıl inanacağım. Bir buçuk yıldır yargılanıyorum ve 11 hâkim değişti bu süreçte. Hâkimler değişiyor ama kararlar aynı. Savunma yapıp yapmadığımı bilmediğiniz bir dosyada tutukluluğun devamı kararı verdiniz.” dedi.







Duruşmada savcı, Şahin Alpay ile ilgili AYM kararının duruşmayla bir ilişkisi olmadığı için MehmetBaransu’nun reddi hâkim talebinin reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti verilen aradan sonra kararını açıkladı ve talebi reddetti.





Baransu, reddi hâkim talebinin reddedilmesinin ardından dosyanın esası hakkındaki savunmasına başladı.





Heyet, gün içinde Mehmet Baransu’nun savunmasının devamı için davayı erteledi. Bir sonraki duruşma 2-4 Mayıs arasında 3 gün boyunca görülmesine karar verdi.