Bir borç skandalı da Gebze'den geldi

Kocaeli’nin Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada önceki AKP’li başkandan 366 milyon lira borç kaldığını söyledi.Gebze AKP İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen basın toplantısına katılarak seçim sonuçlarını değerlendiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze Belediyesi'nin yapılandırılmış haliyle 366 milyon TL borcu var. Biz bunu disipline edip, ihtiyaç olan hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede çok mağdur ve alacaklı olan küçük kalemleri süratle ödemeye başladık” dedi.





FAZLADAN 65 MİLYON LİRALIK FAZLADAN HARCAMA





Sözcü'nün haberine göre önceki dönem Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker döneminde 2018 bütçesinin 273 milyon TL olduğunu açıklayan Büyükgöz şöyle konuştu; “Belediyenin 2018 bütçesi 273 milyon lira imiş. Gider kalem bütçesi olarak da 347 milyon TL mevcuttu. Yani belediye 2018'de 65 milyon TL daha borçlanmış. Bu şekilde yola devam etmek mümkün değil. O yüzden Mayıs ayına kadar bunu düzenlemeye devam edeceğiz.





”GEBZE'Yİ 15 YILDIR AKP'Lİ BAŞKANLAR YÖNETİYOR





Gebze Belediyesi'ni 2004 yılından bu yana AKP'li başkanlar yönetiyor. 2004 yılında İbrahim Pehlivan başkan seçilmiş ve 2009 yılına kadar görev yapmıştı. 2009 yılında Adnan Köşker AKP listelerinden seçime girdi ve 10 yıl boyunca belediyeyi yönetti. AKP'li yeni başkan Zinnur Büyükgöz'ün bahsettiği 366 milyon TL'lik borcun büyük bir bölümü son 10 yıl içerisinde Adnan Köşker döneminde yapıldı.