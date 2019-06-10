Bir belediyeden daha Suriyeli yasağı geldi

CHP'li Gazipaşa Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısı, Gazipaşa Kültür Merkezi'nde, Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın yönettiği oturumda gerçekleştirildi. Dört gündem maddesinin görüşüldüğü meclis oturumunda CHP'li Ulaş Özgen, gündem dışı söz alarak, Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara alınmamasına yönelik önergeyi başkanlık divanına sundu. Başkan Yılmaz, konuyla ilgili siyasi partilerin grup başkanlarından fikirlerini aldı. İlk olarak CHP'li Özgen, açıklamada bulundu. Belediye Başkanı Yılmaz da konunun komisyona gönderilmesi yönünde fikir beyan etti. Önergenin gündeme alınarak, meclis komisyonuna gönderilip, gönderilmemesi oylamaya sunuldu. Oylamada Başkan Yılmaz ile birlikte 10 meclis üyesi, komisyona gitmesi yönünde oy kullanırken, 13 meclis üyesi de tersi yönde oy kullandı. Bunun üzerine maddenin gündeme alınıp, mecliste görüşülerek, oylanmasına karar verildi.







AKP VE MHP'DEN RET





İYİ Parti Grup Sözcüsü Mehmet Yüksel, konuyu olumlu bulduklarını ve desteklediklerini söyledi. AKP Grup Sözcüsü Mustafa Uysal ise "Bu konular devlet politikasıdır ve ülkemizde, bölgemizde birçok yabancı uyruklu kişiler gelip gidiyor. Bence bu uygulama yanlış" diyerek, desteklemedikleri görüşüne yer verdi. MHP'li meclis üyeleri de desteklemediklerini dile getirdi.







OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ





Görüşmelerin ardından Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara alınmaması yönündeki madde, meclis üyelerinin onayına sunuldu. Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın çekimser kaldığı oylamada AKP'li ve MHP'li üyelerin 7 ret oyuna karşılık, CHP'li ve İYİ Parti'li üyelerin 12 oyuyla gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.



