Samanyolu Haber /Gündem / Bir bebek tahliye oldu... Darısı diğer bebeklerin başına /06 Mayıs 2018 09:25

Bir bebek tahliye oldu... Darısı diğer bebeklerin başına

700 aşkın bebeğin ve binlerce annenin hapiste olduğu Türkiye’de o annelerden biri olan öğretmen Ayşe Çelik tahliye edildi. Aktivist ve gazeteciler ise diğer annelerin de tutuksuz yargılanması yönünde yetkililere çağrı yaptı.

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Katıldığı bir televizyon programında ‘çocuklar ölmesin’ dediği için 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik 6 aylık bebeğiyle cezaevine gönderilmişti. Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne konulan öğretmen Ayşe Çelik’in cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesi için yapılan başvuru hakkında karar verildi. İnfaz Hâkimliği, Ayşe Çelik’in cezasının denetimli serbestlik kapsamında infaz edilmesine ve tahliyesine karar verdi. Karar üzerine Ayşe Çelik, bugün akşam saatlerinde hükümlü bulunduğu Diyarbakır E tipi Cezaevi’nden tahliye edildi. Ayşe öğretmenin tahliye olduğu saatler de ise Niğde’de denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılan Büneyye Özmen 7 aylık bebeğiyle hapse atıldığı öğrenildi. 

Hiçir bebek cezaevinde büyümeyi hak etmiyor

700’ü aşkın bebeğin bulunduğu hapishanelerdeki diğer anne ve bebeklerin de tahliye edilmesi için sosyal medyadan talepler geldi. İnsan Hakları Aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından “Ayşe Öğretmen tahliye oldu. Sıra yüzlerce bebek binlerce annede. Cezaevi koşulları çok kötü, emzikli bebeklere, süt veren anneler içinse hiç kabul edilemeyecek durumda” mesajını paylaştı. Prof. Dr. Cihangir İslam, “Ayşe Öğretmen tahliye edilmiş, güzel bir haber. Bütün anneler tahliye edilmeli. Hatta hüküm giymemiş, mahkeme aşamasında olan bütün kadınlar ve erkekler tahliye edilmeli” dedi. Aktivist Mehmet Efe, “#GüzelHaber: #AyşeÖğretmen ve bebeği tahliye olmuş. Darısı diğer 706 bebek ve annelerinin başına. İnşallah ülkemiz de riya, yalan, hukuksuzluk, zorbalık ve tek adam düzeninin kıstırdığı tutukluluktan tahliye olur.” Gazeteci İsmail Küçükkaya, “Ayşe Öğretmen tahliye edildi. Darısı bebeğiyle beraber tutuklu diğer annelere. Hiçbir bebek cezaevinde büyümeyi hak etmiyor.”
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