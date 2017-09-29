Samanyolu Haber /Gündem / Bir bebek katlinin fotoğrafı! /29 Eylül 2017 18:08

Bir bebek katlinin fotoğrafı!

6 aylık ikiz bebeklere hamile olan Büşra Atalay gittiği kontrol için gittiği İstanbul Pendik Yüzyıl Hastanesi’nde polis baskınına uğramış ve yaşadığı korku nedeniyle kusmaya başlamış ardından ikiz bebeklerinden birini kaybetmişti.

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İkinci bebek şu an annesiyle birlikte yoğun bakımda. Ancak polisin kapıdaki bekleyişi devam ediyor. Polis daha 6 aylıkken sezaryanla anne karnından alınmak zorunda kalan bebeği annesiyle birlikte gözaltına almak için kapıda bekliyor. 

FENALAŞTIĞINI GÖRE GÖRE İFADE ALMAYA DEVAM ETTİLER

Tüp bebekle hamile kalabilen Büşra Atalay'ın kontrol için geldiği hasteneyi basan polislerin annenin durumunu doktorlara sormadan ve izin almadan ifade işlemi başlattıkları öğrenildi.

Polis ifadesini almaya başlarken kusmaya başlayan anne Atalay durumu ciddileşince önce bir devlet hastanesine sonra da Medicalpark Hastanesi’ne kaldırıldı.

Erken doğum sürecine giren anne acil sezaryen ameliyatına alındı. Bu süreçte karnındaki ikizlerden kız olan hayatını kaybetti. Diğer bebek ise yoğun bakımda. Polis ise kapıdaki nöbetini devam ettiriyor. Atalay’ın eşinin KHK ile meslekte atıldığı belirtiliyor.

POLİSLER VE SAVCI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASI GEREKİYOR

Tüp bebekle hamile kalan, riskli bir hamilelik yaşayan ve hastanede kontrolde bulunan genç bir anneyi o halde sorgulayarak bir bebeğini kaybetmesine, diğerinin yoğun bakıma alınmasına kendisinin ise hayati tehlike yaşamasına neden olan polis memurları ve talimatı veren savcı hakkında henüz soruşturma başlatılmadığı öğrenildi. 

(Hayatını kaybeden bebeği yakınları defnetmek için götürürken)

ERDOĞAN REJİMİ ANNE KARNINDAKİ BEBEKLERİ ÖLDÜRÜYOR

Sinop Cezaevi'nde tutuklu bulunan 25 yaşındaki Nurhayat Yıldız da ikiz bebeklerini kaybetmişti. Evliliğinin üçüncü yılında ikiz bebeklerine hamileyken tutuklanan Yıldız, sekiz kişinin kalması gereken koğuşta 25 kişiyle tutulmuş, hastalanmasına rağmen revire geç götürülmüş, ardından da ikiz bebeklerini kaybetmişti. Yıldız, ameliyatlı halde hapishaneye geri götürülmüştü. Nurhayat Yıldız halen Sinop Cezaevi'nde tutuklu durumda. 
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