Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir bankayla ilgili ABD'den bilgi talebi var /06 Aralık 2017 10:32

Bir bankayla ilgili ABD'den bilgi talebi var

Başbakan Yardımcısı Şimşek, ABD'de devam eden davayla ilgili, "ABD'nin bir bankamızla ilgili bilgi talebi var" dedi

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Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, son dönemde Türkiye algısının bozulduğunu söyledi. Şimşek, Türk Lirası'ndaki aşağı yönlü trendin de bu algı ile ilgili olduğunu ifade etti.

Şimşek, "Kamu açığı makul düzeyde, kamu maliyesi nispeten güçlü. Sermayemiz şokları kaldırabilecek düzeyde" dedi. Şimşek, Türk Lirası tarafında kredi/mevduat oranının yüzde 150'lere ulaştığını belirterek, "Bankacılık sektörünün en önemli sorunu kredi mevduat oranının çok yüksek olması. Önemli bir şoku bankacılık sermayesi kaldırabilir" dedi.

Şimşek, ABD'deki dava ile ilgili olarak da değerlendirmede bulundu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Finans Forumu'nda yaptığı açıklamada, “Bugün itibarıyla bir bankamız hariç hiçbir banka hakkında ABD Hazinesi’nin başlattığı bir bilgi talebi dahi yok. Sadece bir bankamızla ilgili, ki o konuda da açıklama yapıldı, bir bilgi talebi var” dedi.

Şimşek, kur etkisinin dolaylı olarak bankacılık bilançosunu etkilediğini belirtti. Hane halkının döviz yükümlülüklerinin ise fazla olmadığını söyleyen Şimşek, reel sektörün çok ciddi bir döviz açığına sahip olduğunu ifade etti.

TL'deki değer kaybı ve oynaklığın reel sektör için önemli bir endişe kaynağı olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Döviz yükümlülüğü olan küçük ve orta ölçeklilere doğrudan sınırlama getireceğiz” dedi.
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