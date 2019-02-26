Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir banka daha Türkiye’den çıkıyor /26 Şubat 2019 17:43

Bir banka daha Türkiye’den çıkıyor

İsrail'in en büyük bankalarından biri olan Bank Hapoalim, 2002 yılında çoğunluk hisselerini Cıngıllıoğlu ailesinden satın aldığı C Bank'ın ismini Bank Pozitif olarak değiştirmişti. İsrailli grup, Bank Pozitif'i satmak için danışman firmalarla görüşmeye başladı. Satış kararında ekonomik krizin etkili olduğu belirtiliyor.

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İngiliz Finans devi HSBC ile ABD mahreçli Citibank’ın ardından bir banka daha Türkiye’den çıkma kararı aldı. İsrailli Bank Hapoalim, Bank Pozitif’te çoğunluk hisselerinin satışını gerçekleştirecek mali danışmanın tespit için adaylarla görüşmeye başladı. 
 
Bank Hapoalim yönetim kurulu adına Reuters’a yapılan açıklamada, “Bank Hapoalim, Bank Pozitif’teki kredi portföyünü kademeli olarak azaltmaya yönelik alınan stratejik kararına ek olarak, Bank Pozitif’teki hisselerinin tamamını satma imkânlarını değerlendiriyor.” ifadeleri kullanıldı.
 
47 BANKA ARASINDA 39’UNCU SIRADA
 
Bank Pozitif, Türkiye’de yatırım bankası olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye Bankalar Birliği’nin 2018 yılı eylül ayı raporuna göre aktif büyüklük sıralamasına göre 1,2 milyar TL aktif büyüklüğü ile 47 banka arasında 39’uncu sırada yer alıyor.
 
İsrail’in en büyük bankası olarak gösterilen Bank Hapoalim, 2005 yılında Cıngıllıoğlu ailesine ait C Kredi Bankası’nı yüzde 57 hissesini 113 milyon dolara satın almıştı.
 
Daha sonraki hisse devirleri ile Bank Hapoalim’in payı yüzde 70’i buldu. Kalan hisseler ise Cıngılloğlu’na ait. 
Cıngılloğlu, 2001 krizinde Tasarruf Mevdatı Sigorta Fonu’na devredilen Demirbank’ın da sahibiydi. 
 
DENİZBANK DA DUBAİ’YE SATILDI
 
Rus Sberbank da 22 Mayıs 2018’de Denizbank’ın tamamını Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai emirliğinden Emirates NBD’ye 3,2 milyar dolar mukabilinde sattığını açıklamıştı. 

Ancak aradan geçen 9 aylık zaman zarfında hisse devri gerçekleşmedi.    

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