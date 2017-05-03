Samanyolu Haber /Gündem / 'Bir bakarsın kazara birkaç roket de Amerikalılara isabet eder' /03 Mayıs 2017 13:47

'Bir bakarsın kazara birkaç roket de Amerikalılara isabet eder'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, "Eğer fazla ileri giderlerse bizimkiler öyle Amerikanları zırhlıları ordaymış… Bir bakarsın kazara birkaç roket de onlara isabet eder" dedi.

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Erkan Tan'ın sunduğu programa konuk olan Çevik Kuzey Suriye'de ABD askerlerinin varlığına değindi. 

Erkan Tan'ın "Peki ABD'ye ne diyorsunuz efendim? PKK'lı teröristlere koruma kalkanı oldular. Resmen biz saldırmayalım diye kalkan oldular" sorusuna İlnur Çevik şu yanıtı verdi:

"Oraya gezmeleri bir şey ifade etmez. Eğer o PKK'lı teröristler Türkiye içindeki eylemlerine devam ederlerse, biliyorsunuz Kuzey Suriye'den sızıyorlar. O bölgeden ülkemize sızıyorlar. DAEŞ'e noldu? Bir gece ansızın gittik oraya ve kendimizi El Bab'ta bulduk. Aynı şey Kuzey Suriye için de geçerli. Eğer fazla ileri giderlerse bizimkiler öyle Amerikanları zırhlıları ordaymış... Bir bakarsın kazara birkaç roket de onlara isabet ederler."

Çevik'in yanıtı karşısında şaşıran Tan "Çok ağır bir durum bu yalnız. Ağır konuştunuz" dedi. Çevik bunun üzerine "Onlar bunu yaparsa ne yapacaksınız" ifadelerini kullandı.
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