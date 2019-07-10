Bir ayda 332 bin kişi işsiz kaldı

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) verilerine göre haziran ayında kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 417 bin oldu. Mayıs ayında bu sayı 4 milyon 84 bindi. Böylece sadece bir ayda 332 bin 863 kişinin işini kaybettiği ortaya çıktı. Kayıtlı işsiz sayısındaki aylık artış ise yüzde 8,1 oldu.





1 yılda 1.8 milyon kişi işsiz kaldı





Euronews'te yer alan habere göre kayıtlı işsizlik verileri son bir yılda Türk ekonomisinin büyük bir daralmaya girdiğine işaret ediyor. Haziran 2018’de 2 milyon 621 bin olan kayıtlı işsiz sayısı bir senede 4 milyon 417 bine yükseldi. Bu da son bir senede 1 milyon 796 kişinin işini kaybettiği gösteriyor. İşsiz sayısında yıllık artış oranı yüzde 69 oldu.





İşsiz sayısı 14 yılda 5 katına çıktı





İŞKUR verileri 2005’ten itibaren kayıtlı işsiz sayılarını içeriyor. 2005’ten 2019 yılına kadar işsiz sayısı zaman zaman iniş çıkışlar yaşasa da 14 yıllık süreye bakıldığında çarpıcı bir artış söz konusu. Haziran 2005’te 918 bin olan kayıtlı işsiz sayısı 2019’da 4 milyon 417 bine kadar yükseldi. Bu da kayıtlı işsiz sayısının 14 yılda 4,81 katına çıktığını anlamına geliyor. Bu zaman diliminde artış oranı ise yüzde 381 oldu.





2009 krizindeki işsiz sayısı üçe katlandı





Türk ekonomisi en büyük krizlerinden birisini 2009’da yaşamıştı. Haziran 2009’da kayıtlı işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artarak 753 binden 1 milyon 460 bine yükselmişti. Haziran 2009 ile Haziran 2019 karşılaştırıldığında fark daha net ortaya çıkıyor. Bu 10 yılda kayıtlı işsiz sayısı 1 milyon 460 binden 4 milyon 417 bine yükseldi. Bu da işsiz sayısının üçe katlandığını gösteriyor.