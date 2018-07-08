Samanyolu Haber /Gündem / Bir ay önce vefat eden mühendisi bile ihraç ettiler /08 Temmuz 2018 16:04

Bir ay önce vefat eden mühendisi bile ihraç ettiler

Mersin’de 16 Haziran’da kanser hastalığı sonucu hayatını kaybeden mühendis Yusuf Fındık, 701 nolu KHK ile meslekten atıldı

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Birgün Gazetesi'nin haberine göre Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile on binlerce kişiyi mesleklerinden ihraç eden ve hızını alamayan AKP iktidarı, mezarlarında yatan ölüleri de ihraç etmeye başladı.

701 sayılı KHK ile 18 bini aşkın kamu personeli ihraç edilirken bir ay önce hayatını kaybeden bir mühendis de KHK ile mesleğinden atıldı.

Mersin’de Tarım İl Müdürlüğünde çalıştığı sırada darbe girişiminin ardından açığa alınan, ardından kendi isteği ile emekli olan Yusuf Fındık isimli kişi kanser tedavisi görürken 16 Haziran’da vefat etti. Önce açığa alınan ancak daha sonra emeklilik hakkı kazanan Fındık, Şube Müdürlüğü de yaptığı Mersin Tarım İl Müdürlüğünde son olarak mühendis olarak görev yapıyordu. Emeklilik hakkını kazandıktan sonra Mersin'de kanser tedavisini sürdüren Fındık, 16 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından dün gece yayımlanan KHK ile Tarım İl Müdürlüğündeki mesleğinden de ihraç edildi.
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