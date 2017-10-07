Samanyolu Haber /Gündem / Bir AKP klasiği... Bu defa Almanya... /07 Ekim 2017 21:24

Bir AKP klasiği... Bu defa Almanya...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'yla krizine ilşkin "Siz bize doğru bir adım atarsanız, biz iki adım atarız" dedi.

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Bir adım atsın, biz iki adım atarız

Türkiye ile Almanya arasındaki gerilim konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan 'zeytin dalı' geldi. Çavuşoğlu, iki ülkenin sorun yaşaması için bir sebep olmadığını savundu.

Der Spiegel dergisine konuşan Çavuşoğlu, “Siz bize doğru bir adım atarsanız, biz iki adım atarız” ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı, ‘ilişkilerde normalleşme olacağına inanıp inanmadığına’ ilişkin soruyu da “Evet. Ve ben, bu yönde çaba göstermeye hazırım” diye yanıtladı. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da yaygın tepki çeken Nazi benzetmelerini de ‘Almanya’nın düşmanlığına yanıt’ olarak savunup, Almanların Türkiye’ye saygı duymayı öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Der Spiegel, Türkiye’ye yönelik eleştirileriyle tanınan Alman Yeşiller Partisi’nin Eşbaşkanı Cem Özdemir’in Almanya dışişleri bakanı olma ihitmali konusunda, “Türkiye’ye dışişleri bakanı olarak her kim gelirse gelsin, bize gösterdiği ölçüde saygı gösterecektir” yorumunu yaptı. 
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