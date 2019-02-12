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Bir adamın kızgın deve ile imtihanı
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Bir adamın kızgın deve ile imtihanı
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12 Şubat 2019 20:01
Bir adamın kızgın deve ile imtihanı
İran'da çekilen bir görüntü sosyal medyada hızla yayıldı.
Bir adamım kızgın deve ile imtihanı
Görüntülerde Kızgın bir deve adamı kovalıyor. Arabanın etrafında dört tur attıran deve adamın arabasına binmesi ile kurtuluyor
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