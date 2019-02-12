Samanyolu Haber /Gündem / Bir adamın kızgın deve ile imtihanı /12 Şubat 2019 20:01

Bir adamın kızgın deve ile imtihanı

İran'da çekilen bir görüntü sosyal medyada hızla yayıldı.

Bir adamım kızgın deve ile imtihanı

Görüntülerde Kızgın bir deve adamı kovalıyor. Arabanın etrafında dört tur attıran deve adamın arabasına binmesi ile kurtuluyor
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