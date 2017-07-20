Samanyolu Haber /Gündem / Bir açıklama da Merkel'den /20 Temmuz 2017 16:10

Bir açıklama da Merkel'den

ı Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin Türkiye'ye karşı açıkladığı önlemleri değerlendirdi. Merkel, "Gerekli ve kaçınılmaz" yorumunu yaptı.

SHABER3.COM

Almanya’nın Türkiye’ye karşı aldığı yeni önlemler konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel’den de açıklama geldi.

Merkel, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in duyurduğu önlemlerin ‘Türkiye’deki gelişmeler düşünüldüğünde gerekli ve kaçınılmaz olduğunu’ söyledi.

Almanya, Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner’in Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanması üzerine bugün Türkiye’ye karşı yeni önlemler aldıklarını açıklamıştı. Basın toplantısı düzenleyen Gabriel, “Şu ana kadar yaptığımız gibi devam edemeyiz. Ankara’da siyaseten sorumlu isimlerin bu politikaların sonuçsuz kalmayacağını anlaması için şu ana kadar olduğundan daha açık davranmalıyız” ifadelerini kullanmıştı. 
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