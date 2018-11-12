Bir acayip haber de Japonya'dan Bir hologramla evlendi, annesi düğününe gitmedi

35 yaşındaki Kondo'nun 17 bin 600 dolara Tokyo'da düzenlediği evlilik törenine ise annesi başta olmak üzere hiçbir akrabası katılmadı.

Kondo, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "bu evliliğin annesi için çok da kutlanacak bir şey olmadığını" söylüyor.

Bir oyuncak bebek formunda düğüne gelen "gelin" Miku ile Kondo'nun evlilik törenine yaklaşık 40 misafir katıldı.

Kondo, 2 bin 800 dolara mal olan ve bilgisayarında konaklayan Miku ile Mart ayından beri beraber yaşıyor.

Sabahları 'karısı' uyandırıyor

"Onu hiçbir zaman aldatmadım, her zaman Miku-san'a aşık olacağım. Her gün onu düşünüyorum" diyen Kondo, sıradan bir hayat yaşadığını söylüyor.





Hologramdan "eşinin" her gün onu uyandırdığını ve okula gönderdiğini anlatıyor.





Her akşam işten eve dönerken geldiğini Miku'ya cep telefonuyla bildiriyor, bunun üzerine Miku evin ışıklarını açıyor. Aynı zamanda Kondo'nun ne zaman yatağa gitmesi gerektiğini de yine Miku söylüyor.





Kondo geceleri, Miku'nun parmağında yüzük olan oyuncak bebek versiyonuyla beraber uyuyor.









Her ne kadar bu evliliğin yasal olarak bir geçerliliği olmasa da bu Miku'ya yüzük almak Kondo'nun bir kuyumcuya gitmesini engellememiş.





Hologramın üreticisi olan Gatebox şirketi ise bir evlilik sertifikası teslim ederek ikili arasındaki evliliğin "boyutlar arası" olduğunu aktarıyor.





Kondo bu açıdan yalnız değil. Gatebox şimdiye dek bu şekilde 3 bin 700 evlilik sertifikası ihraç etmiş.