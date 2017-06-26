Bir 15 Temmuz sahtekârı daha

TBMM Dilekçe Komisyonu’na Eskişehir’den yazan U.G. adlı zabıt kâtibi, 15 Temmuz gecesi İstanbul’da E5 karayolu üzerinden Atatürk Havaalanı’nı kapatmaya giden tanklara karşı direnirken yaralandığını belirtti. U.G, “Bu durumla ilgili olarak gerekli görüntüleri, hastane raporlarımı ve Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki darbe ana davaya mağdur müdahil olduğum dilekçemi Küçükçekmece Kaymakamlığı’na sundum. Bu konudaki tek isteğim gerçekleştiğinde büyük onur ve şeref duyacağım ‘gazilik’ unvanını almaktır” dedi. TBMM Dilekçe Komisyonu da “Verilecek tazminatı da kuruşu kuruşuna Şehit Aileleri Derneği’ne bağışlayacağını” söyleyen U.G’nin dilekçesini hemen işleme aldı. Konuyu İstanbul Valiliği’ne sordu. Valilik’ten Meclis’e gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı: “U.G. tarafından sunulan İş Göremezlik Belgesi’nin 11 Temmuz 2016 tarihli olduğu, dolayısıyla darbe girişimi ise 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştiği ve tarihin yazıldığı kısımların tükenmez kalemle karalandığı, reçetenin ise 25 Temmuz 2016 tarihli olup aile hekiminden alındığı ve ‘Aslı Gibidir’ onayı bulunmadığı tespit edilmiştir.”





Anı fotoğrafıymış





Valilikten gelen yazıda, U.G’nin dosyasındaki fotoğrafların da incelendiği belirtilerek, “Fotoğraflar incelendiğinde, 16 Temmuz 2016 sabahı hain darbecilerin Basın Ekspres Yolu’nda terk ettiği ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüz personeli tarafından muhafaza için Kaymakamlık Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bulunan açık alana çekilen tanklarda hatıra fotoğrafı amaçlı çektiği anlaşılmıştır” denildi