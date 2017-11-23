Binlerce telefonda yüklemediği halde Bylock programı nasıl çıkar ?

Freezy adlı bir müzik programını yüklemiş cep telefonularının tuzaklandığını ortaya çıkaran ilk ikişi ise Adli Bilişim Uzmanı Koray Peksayar. Daha önce Balyoz davası kapsamında da bilirkişi olardak görev yapan Peksayar son olarak Hak Savunucuları'nın yargılandığı davada bilirkişi olarak görev yaptı.





Hak savunucuları davasının tutuklu sanığı Taner Kılıç'ın Bylock kullanıcısı olduğu iddiası ile ilgili olarak Peksayar, "Aslında Taner Kılıç'ın Bylock kullandığı da iddia edilmiyor. Onun IP adresiyle bağlantı kurulduğu iddia ediliyor. Cep telefonunu bir tabanca olarak düşünürseniz, o tabanca (Taner Kılıç'ın telefonu) mermi atmamış diyebiliriz. Freezy'de kodlardan anladığım kadarıyla her reklam çıktığında, şarkı değiştirildiğinde Bylock'la IP bağlantısı kurulmuş görünüyor" dedi.





Peksayar, "Siz yazılımı kullanırken, ekranda reklamlar beliriyor. Fakat her reklam belirdiğinde bu reklam alanının içinde yer alan bir kod sizi ByLock sunucusuna yönlendiriyor. Sizin bundan haberiniz bile olmuyor" tespitinde bulundu. Peksayar içine Bylock gizlenmiş programları ise “Best Free Music, Freezy-Müzik Bul Dinle, Freezy-Play Free Music Online, Mor German English Dictionary, En Ucuz Fiyat, Mor Almanca- Türkçe Sözlük, Music Search-Beta, Araba2. com” olarak sıraladı.





Cumhuriyet davasında tanıklık yapan Adli Bilişim Uzmanı Tuncay Beşikçi de Peksayar ile aynı fikri paylaşmıştı. Beşikçi: “Litvanya’da ByLock sunucusuna bağlanan kişileri araştırırken, söz konusu kişilerin o sunucuya bağlanmadan önce hangi sunucuya bağlandıklarına bakılmalıdır. Çünkü FETÖ’cülerin hazırladığı yazılım aynı anda hem “morbeyin.com” sitesine ve Litvanya’daki ByLock sitesine bağlanıyor. Bu durum kolayca saptanabilir. Gerçek ByLock’çuları saptamanın bir diğer yöntemi de ByLock sunucusundaki veritabanına bakmak. Orada, tüm bilgiler var. Geçilen mesajlar bile var. 17 milyon mesaj geçilmiş.





ByLock’çu olmak öyle kolay değil. Programı cep telefonunuza yükleyeceksiniz, sonra bu yazılımı kullanarak internet üzerinden ByLock sunucusuna bağlanacaksınız. Sisteme kayıt olacaksınız. Kullanıcı adınız olacak, şifreniz olacak... Öte yandan, Cumhuriyet Gazetesi çalışahı Emre İper bilirkişilerin anlattığı nedenlerle özgürlüğünden yoksun. Telefonuna Freezy müzik programını yüklemiş ve müzik dinlemiş. Yazılım onu ByLock sunucusuna yönlendirmiş. Haberi bile yok. Cep telefonunda ByLock yok. Ancak Emre İper için hâlâ resmi bilirkişi raporu bekleniyor" demişti.





AYM'nin Bylock kararı





Anayasa Mahkemesi’nin 20 Haziran 2017 tarihli kararında 267. paragrafta “Söz konusu uygulamanın ilgili kişi tarafından kullanılıp kullanılmadığı, kullanım şekli, kullanım sıklığı, haberleşmenin içeriği” gibi konulara da dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.