Samanyolu Haber /Ekonomi / "Binlerce mağaza kapanabilir" demişti... /12 Temmuz 2019 16:06

"Binlerce mağaza kapanabilir" demişti...

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği’nin (MOBİSAD) eski başkanı Murat Dursun iki şirketi için konkordato istedi. Dursun sektördeki krize dikkati çekerken, "Binlerce mağaza kapanabilir." demişti.

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Konkordato talebinde bulunan şirketler listesine, ünlü iş insanı Murat Dursun da katıldı.

Uzun yıllar Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği’nde (MOBİSAD) başkanlık görevini ifa eden Dursun sahibi olduğu Alonet Bilgi Teknolojileri AŞ ve Kampanya Elektronik Cihazları Tic. AŞ için konkordato istedi. 

İstanbul Anadolu 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, iki şirket için 3 aylık geçici mühlet verildi. 

ŞİRKETLERİ KONKORDATO KOMİSERLERİ İDARE EDECEK

Mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi için de serbest mali müşavir Hilmi Yaman Bilgin, elektrik elektronik mühendisi Mustafa Kürşat Tezcan ve icra iflas hukuku uzmanı Mehmet Emin Öztaş’ı konkordato komiseri olarak atadı.

Konkordato talep edilen Kampanya Elektronik AŞ’ye bağlı Türkiye genelinde bulunan 15 Turkcell İletişim Merkezi mağazası bulunuyor. 

Alonet Bilgi AŞ ise, telekom, finans, perakende başta olmak üzere, bir dizi sektöre hizmet veriyor.

TAKSİTLENDİRMEYE KARŞI ÇIKMIŞTI

Murat Dursun, MOBİSAD Başkanlığı yaptığı dönemde "Telekomünikasyon cihazları 9 aya kadar taksitlendirme kapsamına alınmamalı, aksi halde binlerce mağaza kapanabilir." diye uyarmıştı. 
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