Binlerce hakim ve savcının yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen 1446 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yer aldı.







Buna göre, 1446 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, 22 Mayıs 2019'da yapılan ad çekme sonucunda HSK tarafından atandı.





Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi kapsamında yapıldı.





3722 HAKİM SAVCININ YERİ DEĞİŞTİ



