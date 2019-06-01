Samanyolu Haber /Gündem / Binlerce hakim ve savcının yeri değişti /01 Haziran 2019 10:44

Binlerce hakim ve savcının yeri değişti

1446 hakim ve savcı adayının atanmasına ilişkin kararname yayımlandı.

SHABER3.COM

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen 1446 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, 1446 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, 22 Mayıs 2019'da yapılan ad çekme sonucunda HSK tarafından atandı.

Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi kapsamında yapıldı.

3722 HAKİM SAVCININ YERİ DEĞİŞTİ

Bu arada dün de Hakimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişmişti. Kararname ile Diyarbakır ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı değiştirildi. Ayrıca Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi. 
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