Samanyolu Haber /Gündem / Bingöl'den Erdoğan'a yeni şarkı: Ahmet’ten, Tenzile’den doğdu da geldi... /17 Mayıs 2018 11:59

Bingöl'den Erdoğan'a yeni şarkı: Ahmet’ten, Tenzile’den doğdu da geldi...

Türkücü Yavuz Bingöl, Erdoğan'a bir şarkı yazdı ve mektupla gönderdi: Ahmet’ten, Tenzile’den doğdu da geldi, dikenli yollardan yürüdü de geldi

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Bingöl, Erdoğan için "Sana verilen her şey helal olsun, senin için okunan her dua kabul olsun inşallah" dedi.


Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a yazdığı mektubu Sabah’tan İlker Gezici ile paylaşan Yavuz Bingöl’ün ifadeleri şöyle:

“Reis… Bugün sesine ses kattık, çığlık olduk. Bu dünyanın tüm haksızlarına, barbarlarına karşı, senin sesine ses kattı tüm dünya, çığlık oldu… Bir kez bile tereddüt etmedin zalimin karşısına çıkmaya… Yıllar evvel cezaevine giderken en yakın arkadaşların seni yalnız bırakmıştı ama arkanda kısık sesli bir millet vardı. O milletle yürüdün bunca yolu, senin varlığın tüm dünya mazlumlarının gururu oldu. Sana verilen her şey helal olsun, senin için okunan her dua kabul olsun inşallah. Bu da benden sana armağan olsun.”

Bingöl’ün Erdoğan’a yazdığı şarkı şöyle:

GELDİ DE GELDİ! 

Ahmet’ten, Tenzile’den doğdu da geldi/ Dikenli yollardan yürüdü de geldi/ Fırtınalı denizleri geçti de geldi/ Dağları zemheride aştı da geldi/ Memleket sevdasına koştu da geldi/Serini meydanlara koydu da geldi/ Ateşlerde yandı, pişti de geldi/Temmuz’da ihaneti yıktı da geldi.

Bingöl en son, ‘Türkiye fazla özgür. Orada yere tüküremezsiniz, burada tükürüyorsunuz’ laflarıyla gündeme gelmişti. Bingöl’ün Erdoğan türküsü şöyle devam ediyor:

Dünya beşten büyük’ dedi de geldi/ Mazlumun hep yanında oldu da geldi/ Zalimin karşısında durdu da geldi/ Memleket sevdasına koştu da geldi/ Gençlerin umudu oldu da geldi/ Anaların duasını aldı da geldi/ Milletin adamı oldu da geldi/ Her şeyi Türkiye için yaptı da geldi/ Özgürlüğün sesi oldu da geldi/ Recep Tayyip Erdoğan oldu da geldi.
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