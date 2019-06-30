Bingöl'de büyük operasyon

Serbest gazeteci Hayri Demir, dört gün önce Bingöl’de yapılan ve valilik tarafından ‘fuhuş ve şantaj operasyonu’ olarak duyurulan operasyonda, biri eski Bingöl belediye başkan yardımcısı, uzman çavuş, korucu olmak üzere çoğu AKP üyesi 31 kişinin gözaltında olduğunu öne sürdü.







Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:





“Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp-Ahlak Büro Amirliğince 5 ay süresince yapılan Teknik Takipli çalışmalar sonucu Bingöl İlinde (G.B.) isimli bayan şahıs ile (F.K.) isimli şahsın liderliğinde, (T.E.), (B.A.), (C.B.), (Z.O.), (N.T.), (C.B.), (L.B.), (S.Ç.) isimli bayan şahıslar dan oluşan suç örgütünün Yer Temin Etmek Ve Aracılık Yapmak Suretiyle Para Karşılığı Fuhuş yaptıkları, ayrıca bu şahısların Bingöl İl Merkezinde çok sayıda şahsın video görüntülerinin alınması ve Hamilelik Şantajı yapabilmek için diğer örgüt yardımcılarına ve örgüt üyelerine talimatlar vererek kurguladıkları planları uygulamaya soktukları, bu planlar neticesinde evlere yerleştirilen gizli kameralar ve örgüt üyelerine ait cep telefonları ile çekim yaparak ve ilişki sonrası Hamilelik Şantajı ile mağdurlardan yüklü miktarda para istedikleri tespit edilmiştir.





‘Son Çekim Operasyonu’ adı altında T.C.K. Madde 220 Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek, Örgüte Üye Olmak, Yardım Etmek, TCK’nın 149/1/C, 107, 227 ve 282. Maddelerindeki Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Nitelikli Yağma, Şantaj, Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etmek Veya Yaptırmak Veya Aracılık Etmek Veya Yer Temin Etmek, T.C.K. Madde 134/1-2- Nitelikli Olarak Özel Hayatın Gizliliğini İhlal İle Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçları ile ilgili olarak 25.06.2019 günü saat.06.00’ da eş zamanlı olarak Diyarbakır İlinde (1) adres, Solhan İlçemizde (1) adres ve İlimiz Merkezinde toplam (29) adreste ve 5 işyeri olmak üzere toplamda 36 adreste arama yapılmış, (F.K.) ve (G.B.) isimli örgüt liderlerinin de aralarında bulunduğu (B.A.), (Z.O.), (S.Ç.), (S.Y.), (F.A.), (N.B.), (T.K.), (C.B.), (N.T.), (L.B.) isimli bayanlar ile (E.Y.), (A.A.), (M.T.), (B.B.), (F.T.), (E.A.), (B.E.), (A.B.), (O.B.), (A.E.), (A.V.), (İ.K.), (C.K.) ve (M.K.), (M.B.), (H.A.), (Y.B.), (R.A.) ve (Z.K.) isimli 31 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheli şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 2 adet el bombası, 3 adet ruhsatlı, 3 adet ruhsatsız toplam 6 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatlı 2 adet ruhsatsız toplam 3 adet tabanca, 561 adet ele geçen silahlara ait fişek, 4 adet bıçak, 1 adet kitap içerisine oyulmuş vaziyette gizli kamera düzeneği, 1 adet gizli kameralı saat, 1 adet hassas terazi, 1 adet poşet içerisinde bir miktar uyuşturucu madde, 2 adet doğum kontrol hapı, 1 adet idrar örneği olduğu değerlendirilen sıvı madde, 6 adet kamera cihazı, 2 adet fotoğraf makinası, 2 adet peruk, 16 adet dizüstü bilgisayar, 74 adet muhtelif marka-model cep telefonu, 13 adet tablet bilgisayar, 2 adet masaüstü bilgisayar, 2 adet altın sikke, 4 adet altın yüzük, 1 adet altın zincir bileklik, 11 adet tam altın, 2 adet altın bilezik, 1 adet altın kolye, 2 adet kol saati, 18.330,00 TL nakit para ele geçirilmiştir.”





‘Çete 2006’dan beri biliniyordu’





Gazeteci Hayri Demir ise gözaltında bulunan bu kişiler hakkında yaptığı twitter paylaşımında şu bilgileri verdi: “Bingöl’de üç gün önce 31 kişinin gözaltına alındığı bir operasyon yapıldı. Valilik tarafından yapılan açıklama operasyonun ‘fuhuşa aracılık etmek ve gizli kamera görüntüleriyle şantaj yapmak’ olarak açıklandı.





Ancak açıklanmayan bir şey vardı: Bu çetenin 2006’dan bu yana biliniyor olmasıydı. Nedense en az üç yıldır göz yumulan bu şebekeye yeni operasyon yapıldı.





Gözaltına alınanlar arasındaki isimler aslında nasıl bir şebekenin olduğunun da ipuçlarını veriyor. İlk gün gözaltına alınan 31 kişiler arasında uzman çavuş E.Y., uzun yıllardır koruculuk yapan A.V. ile birlikte Hizbullah davasından bir süre cezaevinde yatan M.T.’





Gözaltına alınan bir başka isim ise bir dönem AKP’li Bingöl Belediyesi’nde belediye başkan yardımcılığı yapan M.B.





Bu isimleri yanı sıra AKP üyesi ve kamu kuruluşlarında da görevli 31 isim halen gözaltında. Ancak yıllar önce bunu çalıştığı iş yerinde görüntülerle bunu emniyette bildiren garsonun işten atılmasından yıllar sonra bu operasyonun yapılması da manidar. Bakalım kimler tutuklanacak.“