Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu /25 Temmuz 2019 19:16

Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu

Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Ekrem İmamoğlu karşısında büyük bir farkla kaybeden Binali Yıldırım’a Saray’da kritik bir görev verilmesi bekleniyor.

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Yeni sisteme geçilmesiyle başbakanlık görevi biten ve 24 Haziran 2018’deki genel seçimlerin ardından TBMM Başkanı seçilen Binali Yıldırım, bu görevinden de 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin İstanbul adayı olduğu için istifa etmişti. 

Ekrem İmamoğlu karşısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden Binali Yıldırım’a Erdoğan tarafından bir görev verileceği Ankara kulislerinde bir süredir konuşuluyor. Yeniçağ’dan Muharrem Kılıç’ın haberine göre, Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde revizyon olması durumunda kabineye gireceği iddiaları ile ilgili, “Cumhurbaşkanımızın gerek kabine konusunda, gerek de diğer konularda hangi adımlar atacağını kendisi karar verecektir. Ülkemizin geleceği için, milletimizin refahı için, sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik ve bugünden sonra da gayret edeceğiz. Pozisyonun bir önemi yok” cevabını vermişti. 

SARAYDA KRİTİK GÖREV 

AKP kulislerinden yansıyan bilgiler ise, Binali Yıldırım’ın devletin 2 numaralı koltuğuna oturacağı yönünde. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Başyardımcılığı ve Cumhurbaşkanı vekilliği pozisyonlarının hazırlanması için talimat verdiği ve Binali Yıldırım’ı bu şekilde Cumhurbaşkanlığı bünyesinde değerlendireceği iddia edildi.Üçe çıkarılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Yardımcılıklarına getirilmesi beklenen isimlerden birinin de Bülent Arınç’ın olabileceği iktidar kulislerinde konuşulanlar arasında.
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