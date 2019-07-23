Binali Yıldırım'a sert tepki

2016 yılında yapımına başlanan ve 2018 yılında bitmesi planlanan ancak çalışmaların durduğu ve bir yıldan fazla süredir herhangi bir çalışmanın yapılmadığı 75 yataklı Menderes Devlet Hastanesi’nin çürümeye mahkum bırakılmasına Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’dan tepki geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın İzmir programında Kınık ve Foça Devlet Hastanelerinin açılışını yapmasını hatırlatan Başkan Kayalar, Menderes’in unutulduğunu ifade etti.







MENDERES ÜVEY EVLAT MI?





Devlet hastanesi olmamasının ilçenin en büyük sorunlarının başında geldiğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Geçmiş dönemde inşaatı başlayan ancak yapım ihalesini kazanan şirketin iflasının ardından ikinci şirketin de dolar artışı nedeniyle işten çekildiği ve bir yıldan uzun süredir bir çivi dahi çakılmayan devlet hastanemiz çürümeye bırakıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Binali Yıldırım İzmir’e gelerek Kınık ve Foça Devlet Hastanelerinin açılışını yapıyor. Kendisine soruyorum Menderes üvey evlat mı? Mendereslinin hayali devlet hastanesinde neden bir yıldan fazla süredir çivi dahi çakılmıyor? Neden hastane çürümeye bırakıldı” dedi.





SİYASETİ BIRAKIN





Menderes’in siyasete kurban edildiğini ifade eden Başkan Kayalar, “ Anlaşılan o ki Sağlık Bakanlığı Menderes Devlet Hastanesi’ni görmezden geliyor. Menderesliler olarak, İzmir’in bir milletvekili olan Sayın Yıldırım’ın hastane açılışlarında CHP’yi eleştirmeyi bırakıp bizler için önem arz eden devlet hastanesinin akıbetiyle ilgili hareket etmesini bekliyoruz. Sorunun çözülerek inşaatın tekrar başlamasını ve en kısa sürede devlet hastanesinin faaliyete girmesini istiyoruz. Artık Menderes’i siyasete kurban etmeyi bırakın” diye konuştu.



