Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım'a sert tepki /23 Temmuz 2019 19:21

Binali Yıldırım'a sert tepki

Menderes Belediye Başkanı Kayalar, 2018 yılında bitmesi planlanan ve bir yıldan fazla süredir hiçbir çalışmanın yapılmadığı 75 yataklı Menderes Devlet Hastanesi’nin çürümeye bırakılmasına tepki gösterdi.

SHABER3.COM

2016 yılında yapımına başlanan ve 2018 yılında bitmesi planlanan ancak çalışmaların durduğu ve bir yıldan fazla süredir herhangi bir çalışmanın yapılmadığı 75 yataklı Menderes Devlet Hastanesi’nin çürümeye mahkum bırakılmasına Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’dan tepki geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın İzmir programında Kınık ve Foça Devlet Hastanelerinin açılışını yapmasını hatırlatan Başkan Kayalar, Menderes’in unutulduğunu ifade etti. 

MENDERES ÜVEY EVLAT MI? 

Devlet hastanesi olmamasının ilçenin en büyük sorunlarının başında geldiğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Geçmiş dönemde inşaatı başlayan ancak yapım ihalesini kazanan şirketin iflasının ardından ikinci şirketin de dolar artışı nedeniyle işten çekildiği ve bir yıldan uzun süredir bir çivi dahi çakılmayan devlet hastanemiz çürümeye bırakıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Binali Yıldırım İzmir’e gelerek Kınık ve Foça Devlet Hastanelerinin açılışını yapıyor. Kendisine soruyorum Menderes üvey evlat mı? Mendereslinin hayali devlet hastanesinde neden bir yıldan fazla süredir çivi dahi çakılmıyor? Neden hastane çürümeye bırakıldı” dedi. 

SİYASETİ BIRAKIN 

Menderes’in siyasete kurban edildiğini ifade eden Başkan Kayalar, “ Anlaşılan o ki Sağlık Bakanlığı Menderes Devlet Hastanesi’ni görmezden geliyor. Menderesliler olarak, İzmir’in bir milletvekili olan Sayın Yıldırım’ın hastane açılışlarında CHP’yi eleştirmeyi bırakıp bizler için önem arz eden devlet hastanesinin akıbetiyle ilgili hareket etmesini bekliyoruz. Sorunun çözülerek inşaatın tekrar başlamasını ve en kısa sürede devlet hastanesinin faaliyete girmesini istiyoruz. Artık Menderes’i siyasete kurban etmeyi bırakın” diye konuştu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Binali Yıldırım'a sert tepki Sonraki Haber >>

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:27:48