Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım: Yarından itibaren YSK'dan karar çıkacak /05 Mayıs 2019 09:21

Binali Yıldırım: Yarından itibaren YSK'dan karar çıkacak

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 'YSK İstanbul seçim sonuçlarına göre partimizin ve MHP’nin şikayetlerini inceledi. Zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak' ifadelerini kullandı.

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AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Seçimler sonrası gelişen olaylar hukuki bir sürece girmiştir. YSK da İstanbul seçim sonuçlarına göre partimizin ve MHP’nin şikayetlerini inceledi. Zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak' dedi.

“Seçimler sonrası gelişen olayların hukuki bir sürece girdiğini” belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

“Yüksek Seçim Kurulu da (YSK) İstanbul seçim sonuçlarına göre de partimizin ve MHP'nin şikayetlerini inceledi. Zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak. Başından beri söylediğimiz birşey var, tek karar merci YSK'dır. Herkesin bu karara rıza göstermesi gerekir. Biz bunun sonucunu bekliyoruz. Bu seçim sonrası olaylar, yanlışlıklar, olaylarla ilgili her şeyi söyledik, bize düşen beklemektir. Zaman zaman çeşitli yorumlar yapılıyor, dün bir yazar iptal edilebilir, reddedilebilir veya İmamoğlu’ndan alınıp bir başkasına verilebilir diye. Öyle bir şey yok. Sonuçlar alınıp bir başkasına verilmesi gibi sonucu yok. Tamamen yanlıştır. Öyle bir talebi ne partimiz ne de biz yaptık. Milletin iradesi sandıkta tecelli etmiştir. Vatandaşların verdiği oyların hak edilen yere gidip gitmediğinin mücadelesini verdik, üzerimize düşeni yaptık. Karar YSK’nındır.”
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