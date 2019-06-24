Binali Yıldırım ve oğlunun malvarlığını sorgulayan yazıya engel getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını kaybeden eski TBMM Başkanı, Başbakan, Ulaştırma Bakanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Binali Yıldırım, oğlunun malvarlığını sorgulayan Mehmet Y. Yılmaz’ın T24’teki yazısına erişim engeli kararı aldırdı.



Binali Yıldırım’ın “kişilik haklarının ihlal edildiği” iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine, İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği, Mehmet Y. Yılmaz’ın T24’te yayımlanan “Binali Bey, sırrını ver, oyumu al” başlıklı yazısına erişim engeli kararı aldı.

Mehmet Y. Yılmaz, erişime engellenen yazısında, hayatı boyunca kamuda çalışan Binali Yıldırım’ın oğlunun malvarlığının kaynağını soruyordu.





Binali Yıldırım'ın yasak getirdiği Mehmet Y. Yılmaz'ın T24'te yer alan "Binali Bey, sırrını ver, oyumu al!" başlıklı yazısı şöyle: Binali Bey'in çocuklarının bugün 17 şirketi 28 gemisi, iki adet de süper yatı var

Ne yalan söyleyeyim, 23 Haziran’da oyumu Binali Yıldırım’a vermeyeceğim.





Yanılıyorsunuz, bunun sebebi Binali Bey ile aramızda ideolojik görüş farklılıkları olması değil.





Yüz çiçek açsın, bin fikir yeşersin, insanların farklı düşünmelerinden zarar gelmez.





Binali Bey’e kızgınlığımın nedeni bencil bir kişi olması.





Çok önemli bir bilgiye sahip ama bunu büyük bir kıskançlıkla kendisine saklıyor, sadece çocukları ile paylaşıyor.





Binali Bey 20 Aralık 1955 yılında Erzincan’ın şirin ilçesi Refahiye’nin Kayı köyünde doğdu. Doğduğu ev bir ağa konağı değil, küçük bir köy eviydi.





Çalışkan ve zeki çocuklara Türkiye Cumhuriyeti’nin sunduğu kaliteli bedava eğitim olanaklarından yararlandı. Ülkenin en iyi üniversitelerinden birinde okudu, gemi mühendisi oldu.





Okulunu bitirince master da yaptı ve yine diğer çalışkan ve zeki Türk çocukları gibi devlet hizmetine girdi, memur oldu.





O günden sonra milletvekili seçilene kadar hep kamuda çalıştı. Bir belediye yatırımı olan İDO’da genel müdürlük de yaptı. Sonra da milletvekili oldu, bakan oldu, başbakan oldu.





Yani neresinden baksanız sermaye biriktirecek bir işte çalışmadı.





Bu devirde üç çocuk büyütmek, okutmak kolay mı? Semiha Hanım’ın öğretmen maaşı da malum. Muhtemelen çocuklarının büyüme sürecinde de ay sonunu zor getiriyordu.





Ancak herkesten farklı olarak bildiği bir şey vardı ki onu çocuklarına öğretti.





Çocukların bugün 17 şirketi 28 gemisi, iki adet de süper yatı var.





Bunların sayısı biraz az olabilir, biraz çok olabilir, bu da benim suçum değil. Alıyorlar, satıyorlar takibi kolay değil.





Binali Bey işte bu işin sırrını kendisine sakladığı için oyumu alamayacak.





Şu açık oturumda bu sırrı bir anlatsa, hem oyumu vereceğim, hem ikna edeceğim arkadaşlarımın oyunu kendisine verdireceğim.





Binali Bey, bu işin sırrı nedir? Benim 28 gemide gözüm yok vallahi, bir “bonzai tekne” alabileceğim kadar sır verseniz işimi görür.





Bu işler kurulurken hangi duaları ettiniz? Başkasının indirdiği hatimleri de bu dualara eklemek gerekiyor mu? Kestiğiniz kurban sayısı kaçtır, kurbanları nerede kesmemizi önerirsiniz? Küçük tasarruflarınızı gemi alabilecek hale getirirken hangi faizsiz bankacılık işlemlerini yaptınız? Sukuk piyasasında gelecek var mı?"