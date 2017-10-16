Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım ve Kemal Kılıçdaroğlu yarın görüşecek /16 Ekim 2017 22:16

Binali Yıldırım ve Kemal Kılıçdaroğlu yarın görüşecek

Binali Yıldırım ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın görüşeceği duyuruldu.

SHABER3.COM

Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın bir araya gelecek.

Meclis’te yapılması planlanan görüşmenin ana gündemini OHAL’in tekrar uzatılması ve Kerkük’te yaşanan son gelişmeler oluşturacak.
<< Önceki Haber Binali Yıldırım ve Kemal Kılıçdaroğlu yarın görüşecek Sonraki Haber >>

Kazakistan'da kaçırıldığı düşünülen Enver Kılıç'ın eşi, gelecek haberi bekliyor

Kazakistan'da kaçırıldığı düşünülen Enver Kılıç'ın eşi, gelecek haberi bekliyor

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi

Baykal'a kim tuzak kurdu?

Baykal'a kim tuzak kurdu?

Bir lider 3 Dakikada kaç ülkeyle kavga edebilir?

Bir lider 3 Dakikada kaç ülkeyle kavga edebilir?

Mefkûre Muhâcirleri ve Yiğitçe Duruş

Mefkûre Muhâcirleri ve Yiğitçe Duruş

Muharrem Kalyoncu ‘Geçmişten İzler’ programında hatıralarını anlatmıştı

Muharrem Kalyoncu ‘Geçmişten İzler’ programında hatıralarını anlatmıştı

Bu Dua'yı kabul olacağına inanarak okuyun!

Bu Dua'yı kabul olacağına inanarak okuyun!

'Türkiye'nin en az oy alan partisi bu gücü nerede alıyor?'

'Türkiye'nin en az oy alan partisi bu gücü nerede alıyor?'

Hocaefendi'nin avukatlarından Erdoğan'a 'helikopterle saldırı' cevabı

Hocaefendi'nin avukatlarından Erdoğan'a 'helikopterle saldırı' cevabı

Havuzdan mükemmel haber: Metin Topuz her akşam evine geliyordu

Havuzdan mükemmel haber: Metin Topuz her akşam evine geliyordu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:11:37