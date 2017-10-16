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Binali Yıldırım ve Kemal Kılıçdaroğlu yarın görüşecek
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Binali Yıldırım ve Kemal Kılıçdaroğlu yarın görüşecek
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16 Ekim 2017 22:16
Binali Yıldırım ve Kemal Kılıçdaroğlu yarın görüşecek
Binali Yıldırım ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın görüşeceği duyuruldu.
SHABER3.COM
Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın bir araya gelecek.
Meclis’te yapılması planlanan görüşmenin ana gündemini OHAL’in tekrar uzatılması ve Kerkük’te yaşanan son gelişmeler oluşturacak.
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