Binali Yıldırım, takipçi kazanmak için Meclis Başkanı’nın hesabını kendi üstüne yaptı

Binali Yıldırım 31 Mart seçimleri için Twitter’da açılan BY kullanıcı adlı hesabın yüksek sayıda takipçiye sahip olmaması nedeniyle, 1.6 milyon takipçili @TCMeclisBaskani hesabını kendi adıyla değiştirdi.





Böylece, 1.6 milyon takipçili @TCMeclisBaskani hesabı Binali Yıldırım adına, 249 bin takipçili @BY hesabı ise @TCMeclisBaskani hesabına çevrildi.





Arşiv Hesabı olarak değiştirilen Binali Yıldırım’ın eski kişisel hesabından paylaşılan mesaj şu şekilde:



