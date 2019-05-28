Binali Yıldırım, takipçi kazanmak için Meclis Başkanı’nın hesabını kendi üstüne yaptı

Binali Yıldırım 31 Mart seçimleri için Twitter’da açılan BY kullanıcı adlı hesabın yüksek sayıda takipçiye sahip olmaması nedeniyle, 1.6 milyon takipçili @TCMeclisBaskani hesabını kendi adıyla değiştirdi.
Böylece, 1.6 milyon takipçili @TCMeclisBaskani hesabı Binali Yıldırım adına, 249 bin takipçili @BY hesabı ise @TCMeclisBaskani hesabına çevrildi.
Arşiv Hesabı olarak değiştirilen Binali Yıldırım’ın eski kişisel hesabından paylaşılan mesaj şu şekilde:
Arşiv Hesabı olarak değiştirilen hesabın oluşturulma tarihi Şubat 2019 olarak görülüyor. Ayrıca hesapta Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasına dair paylaşımlar yer alıyor.
Binali Yıldırım adıyla değiştirilen @TCMeclisBaskani hesabında ise Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı yaptığı döneme ait paylaşımlar görülüyor.
SON PAYLAŞIM 18 ŞUBAT'TA
Ayrıca, değişiklikten önce hesaptan en son, Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı görevinden istifa ettiği 18 Şubat tarihinde paylaşlaşım yapıldığı görülüyor.