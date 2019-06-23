Binali Yıldırım oyunu kullandı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) şaibeli kararı ile yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'ne Cumhur İttifakı'nın adayı olarak giren Binali Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün konuşma sırası seçmenindir ve onlar kararını verecek." dedi.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurduğu Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, oyunu kullanmak için Tuzla Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'na eşi Semiha Yıldırım ve iki torunuyla birlikte geldi.





YILDIRIM: KONUŞMA SIRASI SEÇMENDEDİR





Yıldırım şunları söyledi: "Oyumuzu kullandık, vatandaşlık görevimizi yaptık. İnşallah oy kullanma süresi bitip sayım yapılacak ve gelecek 5 yıl için İstanbul'u kim yönetecek belli olacak.





6 Mayıs'tan beri adaylar olarak kampanyalarımızı yapıyoruz. Her ilçe ve mahallede projelerimizi anlattık. Bir konuştuk iki dinledik. Bugün konuşma sırası seçmenindir ve onlar kararını vermiş oluyorlar."