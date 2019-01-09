Samanyolu Haber /Gündem / 'Binali Yıldırım kazanırsa belediye başkanı olmayacak' /09 Ocak 2019 10:28

'Binali Yıldırım kazanırsa belediye başkanı olmayacak'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 31 Mart seçimlerine ilişkin 'Deniyor ki, Binali Bey, İstanbul Belediyesi’ni kazanırsa, Meclis Başkanlığı’na geri dönecek' iddiasında bulundu.

SHABER3.COM

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Best FM’de katıldığı programda, 31 Mart seçimlerine ilişkin olarak ilginç bir iddiayı gündeme getirdi.

 “İstanbul’un üzerindeki Ankara vesayeti, saray vesayeti, Recep Tayyip Erdoğan vesayeti olmasın istiyor İstanbullu" diyen Özel, "Deniyor ki, Binali Bey, İstanbul Belediyesi’ni kazanırsa, Meclis Başkanlığı’na geri dönecek. İstanbul’u kazandığı takdirde, Belediye Meclisi’nden bir başkası gelecekmiş diyorlar. Biz Binali Bey’in bu seçimi kazanacağına inanmıyoruz. Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a seçilecek ve dünyanın gözbebeği bir kenti yaratmak için ne gerekiyorsa onu yapacak” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Binali Yıldırım kazanırsa belediye başkanı olmayacak' Sonraki Haber >>

Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Paraşütçü hortuma kapıldı

Paraşütçü hortuma kapıldı

İlginç bir cenaze töreni !

İlginç bir cenaze töreni !

Yılanla oyun pahalıya mal oluyordu

Yılanla oyun pahalıya mal oluyordu

Ucuz kıymaya boya mı konuyor? Suya atılınca rengi gitti

Ucuz kıymaya boya mı konuyor? Suya atılınca rengi gitti

Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu

Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı

Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı

'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:38:23