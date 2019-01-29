Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım: İstifa edeceğim /29 Ocak 2019 21:36

Binali Yıldırım: İstifa edeceğim

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Binali Yıldırım, istifa tartışmasıyla ilgili 'adaylık başvurum yapılınca istifa edeceğim' dedi

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Katıldığı TV programında soruları cevaplayan Yıldırım şunları söyledi:

''Şimdi sıra İstanbul'a hizmet etme sırasıdır. Büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu mevzuatta bir ilk. Onun için de kanunlarda bu yazılmamış. Adaylığın açıklandığı zaman herkes şaşırdı. Acaba şimdi ne olacak. Hukukçular kendi aralarında tartışmaya başladı. Kimi herhangi bir yasak yok diyor. Kimi de istifa etmelidir diyor. Benim bu istifa meselesi ile vatandaşın gündeminin işgal edilmesine canım çok sıkılıyor. İstanbul'u konuşmalıyız. Anlamsız yere benim istifa edip etmeyeceğim konuşuluyor. Partim aday göstereceğini açıklamış. Yapılmayan bir işlem üzerinden tartışmanın yapılması gerekiyor. İlk kez açıklıyorum. Adaylık müracatımın yapıldığı andan itibaren görevimi bırakacağım. Adaylık başvurusu sonrası Meclis Başkanlığı görevini bırakacağım.''
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