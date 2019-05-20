Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım’ın akla zarar teorisi bakın nasıl çöktü... /20 Mayıs 2019 12:52

Binali Yıldırım’ın akla zarar teorisi bakın nasıl çöktü...

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın seçimlerde sandık görevlilerinin seçmenin tipine bakarak, AKP'li görünenlere oy pusulası vermediğine ilişkin "teorisine" CHP'den rakamlı yanıt geldi.

Binali Yıldırım'dan akıllara zarar 'sandık' yorumu

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 31 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, Belediye meclisine göre “daha çok oy kullanıldığını” resmi rakamlarla ortaya koydu.

Emir, “Resmi verilere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 8.866.614, Belediye Meclisi seçimlerinde 8.849.322 oy kullanıldı. Hesap ortada. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyları daha fazla” dedi.

Binali Yıldırım’a “İnsanların aklıyla dalga geçmeyi bırakın artık” çağrısı da yapan Murat Emir, “Bu kadar pervasızlık olmaz” dedi.

AKP’li Binali Yıldırım, İstanbul Avcılar’da vatandaşların sorularını yanıtlarken, 31 Mart seçiminde sandık görevlilerine ilişkin olarak “Bakıyor seçmene, diyelim ki AK Parti'nin adayına verecek gibi anladığı seçmene Büyükşehir pusulalarını vermiyor” ifadesini kullanmış, 31 Mart’ta Büyükşehir Belediye Başkanı seçilememesini bu “teori” ile açıklamıştı.
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