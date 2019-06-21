Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım 'gazeteciler'in verdiği soruya bile çalışmamış: Cevabı unutunca hatırlattılar! /21 Haziran 2019 09:20

Binali Yıldırım 'gazeteciler'in verdiği soruya bile çalışmamış: Cevabı unutunca hatırlattılar!

Yandaş kanalların ortak yayınına çıkan Yıldırım, kendisine verilen soruları unutunca, takıldı kaldı. Yıldırım'ın imdadına ise soruları kendisine veren 'gazeteciler' yetişti.

Yıldırım 'gazeteciler'in verdiği soruya çalışmamış

Yandaş Beyaz TV ve 24 TV’nin ortak yayınına çıkan Saray ittifakın İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, ‘gazeteciler’in sorduğu “Seçime birkaç gün kala bilmediğimiz yeni bir müjdeniz var mı?” sorusunda takıldı.

Ardından kendisine ‘gazeteciler’ tarafından “akbil” ve “tapu tahsis” şeklinde hatırlatmalar yapılınca Yıldırım, imar barışından söz etmeye başladı.

Yaşanan bu durum, Yıldırım’a yayın öncesi soruların verildiği ancak Yıldırım’ın cevabı unutunca takıldığı ve kendisine cevabın hatırlatıldığı şeklinde yorumlandı.
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