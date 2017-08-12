Samanyolu Haber /Ekonomi / Bin liralık telefona 622,5 lira vergi /12 Ağustos 2017 01:17

Bin liralık telefona 622,5 lira vergi

Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden düzenlenen TRT bandrol ücreti cep yakıyor.

Bin liralık telefona 622,5 lira vergi


Cep telefonunda yüzde 6’dan yüzde 10’a yükseltilen TRT payı dolayısıyla bin TL’lik cep telefonunun ithalatında 622,5 TL vergi ödenecek. KPMG Türkiye Gümrük ve Ticaret Direktörü Hakan Uçak’a göre bu düzenleme, tüketiciye satışta cep telefonu fiyatlarına en az yüzde 6 zam olarak yansıyacak. Uçak, yapılan düzenlemeyle artan verginin tüketiciye yansıtılacağını söyledi. Uçak, “Cep telefonu ithalatında ödenen TRT bandrol ücreti, aynı zamanda ithalde tahsil edilen ÖTV ve/veya KDV matrahına ilâve ediliyor ve bandrol ücreti üzerinden ikinci kez vergi tahsil ediliyor” dedi.
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