Samanyolu Haber /Ekonomi / Bin liralık cep telefonunun %82'si vergi oldu /04 Mayıs 2019 19:10

Bin liralık cep telefonunun %82'si vergi oldu

KPMG Türkiye, 1 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden belirlenen cep telefonlarına yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarını değerlendirdi.

SHABER3.COM

Yeni düzenleme uyarınca; ÖTV matrahı 640 TL'yi aşmayan cep telefonları için yüzde 25, 640 TL ile bin 500 TL arasında olanlar için yüzde 40, bin 500 TL'yi aşanlar için ise yüzde 50 oranında ithalat anında veya yurt içi tesliminde ÖTV tahsil edilecek.

Tüketicilere sunulan cep telefonlarının büyük çoğunluğunun ithalat kanalı ile tedarik edildiği dikkate alındığında; ithalat ve ihracat miktarlarının izleyeceği seyir cep telefonu piyasasını yakından ilgilendiriyor. 2018 yılında ithal edilen cep telefonu miktarı bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında bir düşüş gösterdi.
 
1 Mayıs 2019'dan önce, TRT bandrol ücreti ve ÖTV'nin ithalde veya yurt içinde tahsil edilen KDV matrahına ilave edilmesi nedeniyle bin TL değerindeki bir cep telefonun ithalatında veya yurt içi tesliminde 622,50 TL ithalat vergisi ödeniyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte 1 Mayıs'tan sonra bin TL değerindeki bir cep telefonunun ithalatında tahsil edilecek vergi miktarı 817,2 TL'ye yükseldi.

KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Direktörü Hakan Uçak, cep telefonu teslimlerinde uygulanacak yeni ÖTV oranlarındaki artış neticesinde bin TL değerinde cep telefonunun teslimindeki vergi yükünün yüzde 81,72'ye yükseleceğini vurguladı. Uçak, "Söz konusu vergi yükünün tüketicilere yansıtılması durumunda cep telefonu fiyatları artacaktır. Vergi artışlarının fiyat mekanizması içerisinde tüketicilere yansıması talebi etkileyecek; dolayısıyla da ithalat miktarını azaltacak" diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bin liralık cep telefonunun %82'si vergi oldu Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:33:35