Samanyolu Haber /Teknoloji / Bin kat daha hızlı /05 Temmuz 2019 11:10

Bin kat daha hızlı

5G teknolojisi verileri şu an kullanımda olan 4G'ye kıyasla bin kat daha hızlı aktarabiliyor. Federal Almanya'nın başşehri Berlin ile Bonn'da 5G hizmeti verilmeye başlandı.

SHABER3.COM

Almanya'nın en büyük telekom şirketi Deutsche Telekom, Bonn ve Berlin'de abonelerine 5G teknolojisi ile hizmet vermeye başladı. Şirket 5G'ye uygun Samsung S10 telefonları da 24 ay mukavele şartı ile 900 euro civarında bir fiyata satıyor.

5G teknolojisi verileri şu an kullanımda olan 4G'ye kıyasla bin kat daha hızlı aktarabiliyor. 

5G teknolojisi kendi kendini kullanan şoförsüz arabalar, akıllı şehirler ve fabrikaları birbirine bağlamak için gelecekte kullanılacak teknolojilerde anahtar olarak görülüyor.

5G BİR YIL İÇİNDE 20 ŞEHİRDE 

Deutsche Telekom 5G teknolojik altyapısının Bonn ver Berlin'de inşa edilmeye devam edeceğini ve 2020 yılında bu teknolojinin Hamburg, Münih, Darmstadt ve Leipzig'in de dahil olduğu 20 şehirde kullanılmaya başlanacağını kaydetti. 

Almanya Federal Şebeke Ajansı'nın (BNetzA) düzenlediği 5G ihalesinde Deutsche Telekom'un da dahil olduğu dört Alman şirket altyapının kurulması için 6,5 milyar euro ödemeyi taahhüt etmişti. 

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; Deutsche Telekom bu çerçevede 2 milyar euronun üzerinde ödeme yapacak.

Şirketin yöneticisi Dirk Wössner şirketin 5G teknolojisini "sokağa en kısa zamanda" ulaştırmak için çalıştıklarını kaydetti. 

DEUTSCHE TELEKOM BÜROKRASİDEN ŞİKÂYETÇİ

Wössner, Almanya'da bürokrasi sebebiyle yaşanan gecikmelerden dolayı rahatsız olduklarını dile getirerek şebekenin inşası ile ilgili engellerin kaldırılmasını istedi.

Wössner, 5G şebekesinin kurulması sırasında Çinli Huawei'nin tedarikçi olmasına dair henüz bir karar verilmediğini ve Ekonomi Bakanlığı ile irtibatta olduklarını söyledi.

Dünya genelinde öncü telekomünikasyon şirketleri arasında yer alan Huawei, Çin için casusluk yaptığı şüphesiyle bir süredir ABD'li yetkililerin yakın takibinde. 

Şirket Amerika Birleşik Devletleri pazarında çok ön planda olmasa da daha hızlı veri iletişimi öngören yeni mobil bağlantı jenerasyonu (5G) alt yapı teknolojilerinde öncü konumda bulunuyor.

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