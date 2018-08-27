Tam bin fabrika yandı... Sebebi sigortadan alınacak para mı?

CHP milletvekili Gürsel Tekin, son günlerde dikkat çekici bir artış gösteren fabrika yangınlarını soru önergesiyle Meclis'e taşıdı.







Tekin, soru önergesiyle ilgili “Yangınlar genelde zarar eden fabrikalarda çıkıyorsa, bunun mutlaka incelenmesi gerekiyor. Bu milli servetlerimizin bir daha yanmaması için hükümetin de önem alması lazım” açıklaması yaptı.





Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, yangınların neden önlenemediğini soran Gürsel Tekin son zamanlardaki fabrika yangınlarıyla ilgili şu bilgiyi verdi:





“Sadece İstanbul’da son 6 ay içerisinde 77 fabrika yandı. Dün bir tane daha eklendi. Türkiye geneline bakıyorsunuz, binin üzerinde fabrika yangınlarının olduğu görülüyor. Bunlar milli servettir. Yapmaya kalkışsanız, yıllarınızı alıyor. Binlerce, yüz binlerce işçi ve emekçinin orada alın teri ve emekleri var. Bu yangınları sadece böyle bir kritik, teknik meselelere bağlamak çok izah edilecek biri durum değil. Bunun mutlaka araştırılması lazım."





‘EN ÇOK YANGIN SEMBOL OLAN SİTELER’DE’





Türkiye’de en çok fabrika yangının Ankara Siteler’de çıktığını belirten Tekin, “Siteler esnafını yakından takip eden bir siyasetçiyim. 2001 yılında Siteler’de bir tek kapalı yer yoktu. Ama şu anda yarısı kapalı. Birçok yangının da orada çıktığını fark ettim. 2017 yılında iktidarı uyardık. ‘Bakın çok ciddi sorun var. Bu sorunlara müdahale edin. Müdahale etmezseniz itfaiyeye ihtiyaç duyar hale gelirsiniz’ dedik. Şu anda geldiğimiz durum, çok vahim bir durum”dedi.





‘BU KADAR YANGINI TEKNİK NEDENLERE BAĞLAMAK DOĞRU DEĞİL’





Sadece dün 5 mobilya fabrikasının yandığına dikkat çeken Tekin, fabrika yangınların sadece teknik sorunlara bağlamanın doğru olmadığını belirtti:





“Buralarda çalışan milyonlarca kardeşimizin bütün sosyal hakları heba ediliyor. Bir sonuç alamıyorlar. Teknik olarak çıkan yangınlara bir şey diyemeyiz, Allah’tan gelen meseleye buna itirazımız yok. Ama genelde zarar eden fabrikalarda bu sorunlar çıkıyorsa, bunun mutlaka incelenmesi gerekiyor. Hükümetin önlem alması gerekiyor. Bu kadar fabrika yangınını sadece teknik sorunlara bağlamanın doğru olmadığını düşünüyorum.”





'ÇALIŞANLAR DA MAĞDUR EDİLİYOR'





Yangın çıkan fabrikalarda çalışanların da mağdur olduğunu kaydeden Gürsel Tekin, “Hiç kimse oradaki haklarını alamadı, çünkü fabrika yandı. Fabrika zaten zarar ediyor. Borç batağında olan yerler var. Milyonlarca emekçi çaresizlik içerisinde. Hiçbiri alınterini alamadığını gözlemledik. Umut ediyorum, iktidar bir an önce bunun nedenlerini ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşır” dedi.



