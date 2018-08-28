BİM tam 350 ürüne bir gecede ağır zam yaptı!

Ucuz ürün satan ve Türkiye çapında binlerce mağazası bulunan BİM Marketler zinciri, döviz krizinin ardından yaptığı zamlarla gündemde.





Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Twitter adresinden yazdığı duruma göre BİM bir bir gecede 350 ürüne zam yaptı.





Ulusoy şöyle yazdı:

"BİM markette fiyat ayarlaması yapan arkadaş: Dün gece yaklaşık 350 ürünün fiyatı değişti, ortalama ek fiyat artışı (diğer adı ile zam) %25-30. Enflasyon rakamlarını bekliyor halk."











PERAKENDECİ DE YAZDI





Ulusoy'un mesajının ardından bir takipçisi de ona şu karşılığı yazdı: