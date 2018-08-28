Samanyolu Haber /Ekonomi / BİM tam 350 ürüne bir gecede ağır zam yaptı! /28 Ağustos 2018 12:29

BİM tam 350 ürüne bir gecede ağır zam yaptı!

Türkiye'de dar gelirli vatandaşın alışveriş için tercih ettiği BİM bir gecede 350 ürüne birden zam yaptı

SHABER3.COM

Ucuz ürün satan ve Türkiye çapında binlerce mağazası bulunan BİM Marketler zinciri, döviz krizinin ardından yaptığı zamlarla gündemde.

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Twitter adresinden yazdığı duruma göre BİM bir bir gecede 350 ürüne zam yaptı.

Ulusoy şöyle yazdı:
"BİM markette fiyat ayarlaması yapan arkadaş: Dün gece yaklaşık 350 ürünün fiyatı değişti, ortalama ek fiyat artışı (diğer adı ile zam) %25-30. Enflasyon rakamlarını bekliyor halk."


PERAKENDECİ DE YAZDI

Ulusoy'un mesajının ardından bir takipçisi de ona şu karşılığı yazdı:
''Dün toptancıya gittim bir kaç örnek de ben vereyim.
-2.5 liraya dükkanda sattığım arko krem 5 oldu
-3 liraya sattığım tıraş sabunu 5 oldu
-bayramdan önce 12.5 liraya sattığım kg.poşet 17.5 oldu
-ekmek önce gramajı 1000 gr dan 700 grama düştü ardından fiyatı 4 liradan 5'e çıktı.''


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