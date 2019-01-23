Bilirkişi raporuna göre Berkin Elvan'ı öldüren polisin kimliği belirlendi

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın dava dosyasına, olay anıyla ilgili görüntülere ait bilirkişi raporu girdi.







Raporda dosya kapsamı üzerinde olay görüntülerinde yapılan incelemeler sonucunda maktulün 2. ZET polisi tarafından saat 13.47.17 zamanında atış neticesinde yaralandığı kuvvetle muhtemel olarak değerlendirildi.







Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre, raporda atışın yerden sekip sekmediğine ilişkin yapılan incelemede dosya içeriğindeki bilgi ve bulgular, atış anı ile maktulün düşüş anı arasındaki zaman aralığı gözetildiğinde; atışın yerden sekmediğinin değerlendirildiği belirtildi.





Berkin Elvan'ın yaralandığı atışı yapan polisin hangisinin olduğuna ilişkin tespit bölümünde şu ifadelere yer verildi:





"Dosya içeriği üzerinde yapılan incelemeler neticesinde maktulün Berkin Elvan'ın yaralandığı 13.47.17 zamanında yapılan atışı 2. zet polisi olarak tanımlanan şahsın yaptığı tespit edilmiştir."





VİDEO GÖRÜNTÜLERİ KARŞILAŞTIRILDI





Atışın kaç metreden yapıldığına ilişkin yapılan incelemede ise "Mesafenin yürüme mesafesi olan 65 metre olarak ölçüldüğü kaydedildi. Ölçümlerin Google Maps'in sağladığı uydu haritası hizmeti ve fotoğrafları üzerinden yapılmış olup kısmen saat payı içerebileceği değerlendirilmiştir" dendi.







Raporda maktulün yaralandığı atışı yapan zetçi polis ile sadığın fotoğraflarının karşılaştırması kısmında dosya kapsamında bulunan sanık Fatih Dalgalı'ya ait fotoğraflar ile 2. zet polisine ait video görüntülerinin karşılaştırıldı.





Karar kısmında 'Karşılaştırma yapılan şahısların arasında benzerlikler ve uyumlar tespit edilmiş olup, kuvvetle mümkün olarak karşılaştırma yapılan şahısların aynı şahıs olduğu kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verilerek Berkin Elvan'ın vuran polisin sanık Fatih Dalgalı olduğu tespit edildi.