Bilim insanları, kedi dilini model alan bir saç fırçası geliştirdi

Georgia Tech Research Institute'den Aleksis Noel isimli araştırmacı, kedi dilininin yapısını temel alan bir saç fırçası geliştirdi.





Konu hakkında açıklamalarda bulunan Noel, "Doktora çalışmalarıma ara verdiğim dönemde, evimdeyken ailemizin kedisi Murphy, dizimin üzerinde duran mikrofiber örtünün üzerine oturmaya karar verdi.Bir nedenden ötürü Murphy, örtünün lezzetli koktuğunu düşünerek yalamaya karar verdi. Örtüyü yalamaya başladığın ise dili kumaşın ilmiklerine sıkıştı" dedi.





Noel, "Öncelikle nasıl oldu da dili takılıp kaldı diye düşünmeme neden oldu. Kedilerin dillerinin zımpara kağıdı gibi olduğunu düşünürdüm. Laboratuvara döndüm, bir şekilde dondurucumuzda bir kedi dili vardı ve bu dile mikroskop altında biraz daha yakından baktım. Herşey bu noktada başladı" dedi.





Noel, "Aslında kedi pençesine çok benzer yani üstte de, altta da kavisli bir şekle sahipler. Fakat kedi pençelerinden farklı olarak, gerçekte dikenin en altında U şeklinde bir kanala sahipler"





'DİKENSİ DOKU, KEDİLERİN KENDİSİNİ TEMİZLEYEBİLMESİNDE KİLİT ROL OYNUYOR'









Noel, dikensi dokunun, tükürük salgısının kalın tüy tabakasından deriye doğru iletimini sağlamak suretiyle kedilerin kendilerini temizleyebilmesinde kilit bir rol oynadığına inanmakta.









Bir deney gerçekleştirmek için kedinin dilini tüyleri üzerine bastırdığında, sıvının içeride nasıl kaldığını görmek için dikenlerin ucuna yiyecek boyası damlatan Neol, dikenler olmadan kedilerin tükürük salgılarının derilerine ulaşamayacağını keşfetti.





Kedi diline benzer dikenlerle kaplanmış bir fırça yaratmak için üç boyutlu yazıcı kullandıklarını belirten Noel, "Böylece sıvının saç köklerine dağılımının gerçekleşebileceğini göstermek için kedinin tüylerini temizlemede kullandığı yöntemi taklit edip edemeyeceğimizi görmek amacıyla kedi dilinden esinlenen bir saç fırçası yaptık" dedi.









'TEMİZLİK TEKONOLİJİSİNDE YENİ ÜRÜNLERİN ORTAYA ÇIKIŞINA NEDEN OLABİLİR'









Noel, "Kedi dili araştırması, yeni temizlik teknolojilerinin ortaya çıkışında neden olabilir veya evcil hayvanlarınızın kürklerine, derilerine ilaç sürme yöntemlerinde değişim sağlayabilir" açıklamasında bulundu.









Araştırmacı, bu ürün için bir patent başvurusunda bulunacağını açıkladı.



