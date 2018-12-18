Samanyolu Haber /Dünya / Bild: Erdoğan Amerikan sistemini anlamıyor, iade mümkün değil /18 Aralık 2018 13:18

Bild: Erdoğan Amerikan sistemini anlamıyor, iade mümkün değil

Alman Bild Gazetesi, AKP'nin ABD'den iade istediği Fethullah Gülen Hocaefendi ile ilgili son durumu uzmana sordu...

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Uzman Görüşü: Erdoğan Amerikan Sistemini anlamıyor

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'de yayınlanan haberde AKP hükümetinin son günlerde medyayı en çok manipüle ettiği konu olan Gülen'in iadesi ya da ABD'den sınırdışı edilmesiyle ilgili uzmana danıştı ve sordu: Bu mümkün mü?

'Trump, Erdoğan'ın en büyük düşmanını şimdi Türkiye'ye teslim mi edecek?' sorusunun sorulduğu haberde Çavuşoğlu'nun (daha sonra Beyaz Saray'ca yalanlanan-Editör Notu) ''Trump G-20 zirvesinde 'Gülen'i ve daha bir çok kişiyi iade için çalışıyoruz' dedi'' sözleri hatırlatıldı.

'ERDOĞAN ANLAMIYOR'

'Bunun olabilmesi mümkün mü?' denilen haber metninde Türkiye uzmanı Kristian Brakel bu soruya şu cevabı verdi:

''Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan Sistemi'ni yanlış anlıyor, Türkiye'deki gibi Trump'un bu tür kararları tek başına alabileceğini sanıyor. Trump bunu yapmak isteyebilir, hatta taahhüt de edebilir ancak Amerikalılar için mahkeme kararı gereklidir ve bu şu an için mümkün değil''

Haberin devamında Türkiye'de yaşanan cadı avı detaylı şekilde anlatılırken yüzbinlerce insanın sadece Gülen hareketine yakın oldukları için baskı altına alındıkları belirtildi.

Resmi rakamların da paylaşıldığı haberde darbe girişiminden Kasım 2018'in ortalarına kadar 218 bin kişinin gözaltına alındığını,16 bin 684 kişinin mahkum edildiğini ve 140 bin insanın devlet görevinden çıkarıldığı ifade ediliyor.

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