Bilal konuşacak ve dinleyeceksiniz bu bir emirdir!

Bilal'i dinlemek istememek suç oldu





Manisa Dündar Ciloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin üniversite tanıtım etkinliği denerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın konuşma yaptığı konferansa götürülmesine yönelik tepkiler sürüyor. Konferansa katılmayı reddederek salondan çıkan ve okul yönetimini İzmir Marşı’yla protesto eden öğrenciler, hakların işlem yapılacağı söylenerek tehdit de edildi.





Durumu velilerin şikâyet telefonları üzerine öğrendiğini ifade eden CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, öğrencilerle de birebir konuştuğunu ifade etti.





ÇORAPLARIMIZA KADAR ÇIKARTTILAR





Özel, öğrencilerle birebir görüşmelerinde şu ifadelerin kullanıldığını belirtti:





“Okuldayken, son sınıflar için seminer olduğunu söylediler. Biz de, ‘sınav stresi azaltma, sınava daha iyi hazırlanma veya zamanı iyi kullanma’ ile ilgili bir seminer olduğunu düşündük.’ Gidene kadar hiçbir şey söylenmedi. İçeri girdiğimizde, sert bir üst araması yapıldı. Kız ve erkek öğrencileri ayırdılar. Üst araması için bu ayrımın yapıldığını düşünerek bir şey söylemedik. Ama içeri girdiklerinde harem-selamlık bir ortam olduğunu gördük. Hepimizi, çoraplarımıza kadar, her şeyi çıkarttırarak arama yaptılar. Konferans salonuna girince, TÜRGEV afişlerini görüp ‘Kim gelecek?’ diye sorduk. Konferansa katılan üniversite öğrencileri Bilal Erdoğan'ın geleceğini söyledi. Öğretmenlerimize ‘Bilal Erdoğan mı geliyor?’ diye sorduk. Öğretmenlerimiz de, ‘İzleyin ne var?’ dedi. O sırada salonda gezen güvenlik görevlileri de, ‘Çok önemli bir konuk var. Çok alkışlayın. Hatta gerekirse ayağa kalkın alkışlayın’ dedi. Biz de, ‘Bilal Erdoğan ise biz izlemek istemiyoruz’ diyerek, dışarı çıkmak istedik, ancak güvenlik görevlileri, ‘Çıkamazsınız’ diyerek bizi itip kaktı. Biz ısrar ederek salonda İzmir Marşı’nı söylerek çıktık ve okulumuza döndük.”





ÖĞRETMENLERDEN ALKIŞLI DESTEK





Okula girişlerinde marş söyleyen öğrencileri duyan bazı öğretmenlerin alkış tuttuğunu ve yöneticilerin öğrencileri de öğretmenleri de tehdit ettiğini aktaran Özel, “Bize gelen çok sayıda telefonda, öğrencilerin okula dönüşünü alkışlayan öğretmenler ve öğrenciler hakkında işlem yapılacağının söylendiği belirtildi” dedi.





"İŞLEM BAŞLATMA YAZISI VAR SAHİBİ YOK"





Konuya ilişkin yetkili makamları aradığını belirten Özel, kimleri aradığını ve aldığı yanıtları şöyle anlattı:





“İlk olarak müdürü aradım bana, ‘Valla benim suçum yok. Bana Milli Eğitim’den yazı geldi’ dedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü aradım, ‘Böyle bir yazı olamaz. Yolladıysa İlçe Milli Eğitim yollamıştır, yollayan da yanlış yapmıştır’ diyerek kendini savundu. Vali Beyi aradım, ‘Olayı senden öğrendim, hemen araştırıyorum’ dedi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı aradım, kendisi bana öğrencilerin oy kullanma yaşında olduğunu, meselenin karışık olduğunu, normalde böyle bir şey yapılamayacağını, büyük öğrencilerin de zorla götürülemeyeceğini, haber verilmesi gerektiğini söyledi.”





VAY "EVET"İN HALİNE





Yetkililere öğrenciler ve öğretmenler hakkında herhangi bir işlem yapılması koşulunda bunun peşini bırakmayacaklarını söylediklerini belirten Özel, “Bu durum, Evet'in nasıl aciz bir duruma düştüğünü gösteriyor. Hayatlarının en kritik sınavına girecek öğrencileri, hayatlarını tehlikeye atarak, Bilal Erdoğan'ın onlara anlatacaklarından medet umuyorlar. Bilal’e söyler gibi söylüyoruz; Buna izin vermeyeceğiz. Evet'in umudu Bilal olduysa, Vay Evet’in haline” diye konuştu.