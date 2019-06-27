Samanyolu Haber /Gündem / Bilal’in anlayacağı şekilde “AKP neden kaybetti?” Sıralı tam liste! /27 Haziran 2019 13:10

Bilal’in anlayacağı şekilde “AKP neden kaybetti?” Sıralı tam liste!

Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen “Nayn Co” isimli video paylaşım hesabından, “Ak Parti 23 Haziran’da neden kaybeti! Sıralı tam liste!” başlığıyla bir video paylaşıldı.

Bilal’in anlayacağı şekilde “AKP neden kaybetti?”

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yaşanılan hezimetin ardından küskünlerin sert eleştirilerine maruz kalmaya başladı.

AKP içerisinde “Hocacılar” olarak bilinen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakın isimler, eleştirilerini yüksek sesle dile getiriyor. Davutoğlu’na yakınlığı ile bilinen  “Nayn Co” isimli video paylaşım hesabından, “Ak Parti 23 Haziran’da neden kaybeti! Sıralı tam liste!” başlığıyla bir video paylaşıldı.

AKP’li eski Başbakan Ahmet Davutoğlu taraftarlarının sosyal medyada yaygınlaştırdığı videoda Cengizhan Çelik’in anlatımıyla hazırlanan videoda AKP’nin yerel seçimlerde ağır bir yenilgi alması “Seven” filmine benzetildi.

Youtube video paylaşım sitesinde yayımlanan videoda AKP’nin seçimleri kaybetmesi, “Kibir, aç gözlülük, şehvet düşkünlüğü, kıskançlık, oburluk, öfke ve tembellik” başlıklarıyla özetlendi.

“Erdoğan bu hezimetin en büyük sorumlusu” ifadesinin vurgulandığı videoda, yayınladıkları bildiri ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu istifaya götüren süreçte etkili olan Pelikancılar yapılanmasına da sert eleştiriler yöneltildi.

Videonun devamında, Binali Yıldırım, Abdullah Öcalan’ın mektubu, Süleyman Soylu, AKP’li yöneticiler, Berat Albayrak, Pelikan yapılanması, Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ve AKP’li trol hesaplar seçimlerin kaybedilmesinde etkili başlıklar olarak sıralandı.
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