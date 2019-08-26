Bilal Erdoğan'ın vakfına milyonlarca lira akıtılacak!

Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya, "TÜRGEV ve türevleri para basacak..." başlıklı yazısında, TÜRGEV’in 46 yurdu ve 10 bini aşkın öğrencisinin yanı sıra devletten aldığı paralarla nasıl zengin edildiğini yazdı.





Küçükkaya, "TÜRGEV, yurdunda kalan öğrencilerden vakıf olarak bir ücret talep ediyor. Bu miktar aylık en az 600-700 TL. Bazı özel odalar için rakam artabiliyor.





İşte TÜRGEV bunun dışında Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan her ay bir öğrenci için 600 TL alacak. 200 TL barınma, 400 TL beslenme parası!.. 10 bini aşkın öğrenciyi yurtlarında barındıran TÜRGEV'in her ay devletten alacağı para en az 6 milyon TL olacak!.." dedi.





Aykut Küçükkaya'nın yazısı şöyle:





Üniversiteye yerleşen öğrencilerin en büyük derdi barınma ve beslenme!.. Devlet, Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayamıyor. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, kısa adıyla TÜRGEV...





Erdoğan ailesinin gözbebeği olan vakıf!..





Bilal Erdoğan ile Esra Albayrak'ın aktif olarak yer aldığı vakıf!..





Şu sıralar "Her şey tamam! Birsen eksiksin" sloganıyla yurtlarına öğrenci arıyor. Türkiye genelinde tam 46 yurdu var. Ve 10 bini aşkın öğrencisi. Bu rakamın bu yıl daha da artması bekleniyor.





Kredi ve Yurtlar Kurumu, yurtlarında öğrenci barındıran TÜRGEV gibi vakıf ve derneklere "para yardımında" bulunuyor. Geçen yıl başlatılan uygulama kapsamında TÜRGEV, 2019-2020 öğretim yılıyla birlikte resmen para basacak!..





NASIL MI?

TÜRGEV, yurdunda kalan öğrencilerden vakıf olarak bir ücret talep ediyor. Bu miktar aylık en az 600-700 TL. Bazı özel odalar için rakam artabiliyor. İşte TÜRGEV bunun dışında Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan her ay bir öğrenci için 600 TL alacak. 200 TL barınma, 400 TL beslenme parası!..





10 bini aşkın öğrenciyi yurtlarında barındıran TÜRGEV'in her ay devletten alacağı para en az 6 milyon TL olacak!..





TÜRGEV'in öğrenci başına geliri aylık ortalama 1500 TL'yi buluyor. Bu rakamı 10 bin öğrenciyle çarptığınızda karşınıza 15 milyon TL gibi rakam çıkıyor. Bu aylık gelir!..





Öğretim yılına vurduğunuzda 150 milyon TL'yi bulan bir vakıf bütçesi ortaya çıkıyor. Tabii bu rakama "bağışlar" dahil değil!..





DENETİM VAR MI?

Her şey vakıf ve derneklerin, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na verdiği listeye bağlı. TÜRGEV listeyi veriyor, Kredi ve Yurtlar Kurumu parayı hesaba yatırıyor. Denetim, üst düzey bir kurum yetkilisinin verdiği bilgiye göre "sıfır..." Sahi!.. TÜRGEV bu yurtları nasıl edinmişti? Sorunun yanıtını hepimiz biliyoruz: Arsayı ve binaları AKP'li belediyeler 25 yıllığına söz konusu vakfa "ücretsiz tahsis" ederek!..





LİSTE EPEY UZUN...

Sadece TÜRGEV mi? Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun listesi epey uzun...





TÜRGEV'in kardeş vakfı TÜGVA, Ensar, İlim Yayma, ÖNDER ve diğerleri...





Ortak özellikleri iktidara yakın vakıf ve dernekler olmaları!.. Para yardımıyla ilgili bazı dernek ve vakıflar veto yemiş; araya birkaç iktidar destekçisi olmayan vakıf ve dernek de eklenmiş...





Evet...





Devletin, tüm üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılayamadığı bir gerçek!..





İşte tam bu nedenden dolayı yakın geçmişte on binlerce, yüz binlerce üniversite öğrencisi cemaatlerin, tarikatların ağına takılmıştı. 15 Temmuz'da kanlı darbe girişiminde bulunan FETÖ'yü büyüten faktörlerden birisi de "öğrenci yurtlarıydı..."





Şimdi ise tablo iktidara yakın vakıf ve dernekler lehine işliyor, iktidar, bu yurtlarda "kendi neslini" büyütüyor. Rakamlar gösteriyor ki kendi neslini büyütürken "büyük paralar" da kazanılıyor!..