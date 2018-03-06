Samanyolu Haber /Gündem / Bilal Erdoğan'ın derdi saltanat... Tayyip Erdoğan’dan sonra ne olacak? /06 Mart 2018 11:17

Bilal Erdoğan'ın derdi saltanat... Tayyip Erdoğan’dan sonra ne olacak?

Önceki gün babası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için “Abdülhamit Han’ı yediler, biz Tayyip Erdoğan’ı yedirmeyeceğiz” diyen Bilal Erdoğan, dün de “Tayyip Erdoğan döneminde iyiyiz ama Tayyip Erdoğan’dan sonra ne olacak bunu iyi düşünmemiz lazım” diye konuştu

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İstanbul’daki Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde Abdülhamid’in vefatının 100’üncü yılı dolayısıyla önceki gün düzenlenen ‘Son büyük sultan Abdülhamid Han’ı anlamak’ programına katılan Bilal Erdoğan, babası ile Abdülhamid’in yönetimde olduğu dönemlerin benzer noktalarını anlatarak “Abdülhamit Han’ı yediler, biz Tayyip Erdoğan’ı yedirmeyeceğiz” demişti.

Dün de Üsküdar’da düzenlenen bir etkinliğe katılan Bilal Erdoğan, dünyanın şu anda bilinmeyen sulara doğru ilerlediğini savunarak, “Şimdi dünya karmaşık bir döneme giderken bizim yeniden koalisyonlar dönemine dönmek, yeniden kendimizi böyle riske atmak gibi bir lüksümüz yok” dedi.

Bilal Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Tayyip Erdoğan döneminde iyiyiz ama Tayyip Erdoğan’dan sonra ne olacak bunu iyi düşünmemiz lazım. Tayyip Erdoğan’dan sonra kim gelecek değil, her sene darbe mi olacak, koalisyon mu olacak bunu düşünmemiz lazım. Kim gelirse gelsin ülkeyi yönetebilsin. İyi kötü ülkede istikrar sağlayabilsin. Milletin ferasetine de biraz güvenmemiz gerekiyor. Türkiye’de darbeciler anayasa yapınca ‘tamam’ hepimiz içimize sindiriyoruz, yutkunuyoruz. ‘Milletin oyuyla gelmiş olan, iyi kötü gayret eden adama ve meclisine anayasa yaptırmayacağız.’ Demokratik olgunluk diyoruz ama bazen takıldığımız bir şeyi çok fazla büyütüp onu bozduracak şekle getiriyoruz.”
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